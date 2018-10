Hannover

Zwei Unfälle auf dem Messeschnellweg haben am Freitagmorgen zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr in Hannover geführt. Die Bundesstraße musste nach Angaben der Polizei in Höhe der Abfahrt Messe-Nord in Richtung Hildesheim vorübergehend gesperrt werden. Mittlerweile hat sich der Verkehr wieder normalisiert.

Auslöser des langen Staus war ein Unfall, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren war. Hinter der Unfallstelle ereignete sich ein zweiter Unfall, an dem drei Fahrzeug beteiligt gewesen waren. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Von frs/RND