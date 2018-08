Hannover

Autofahrer brauchen im Feierabendverkehr auf der Hildesheimer Straße in Hannover-Döhren Geduld. Dort ist am Freitagnachmittag die Ampelanlage unter der Schnellwegbrücke in beiden Richtungen ausgefallen. Die Polizei regelt den Verkehr.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale gibt es erhebliche Behinderungen. Ortskundige Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Von frs/RND