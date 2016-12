Hannover

Star Wars ist zurück: Der Kinostart von "Rogue One" hat schon zu Mitternacht Fans in Hannover begeistert, im Astor gab es die erste Aufführung.

Hannover. Viele kamen sogar verkleidet. Der Film ist kein regulärer Teil der Reihe, er behandelt die Zeit zwischen "Episode III - Die Rache der Sith" und "Episode IV - Eine neue Hoffnung". Wer heute Abend also noch nichts vorhat: Angucken! Denn der Star-Wars-Fanclub "The Northern Outpost" hat sich für 18.30 Uhr im Astor angekündigt, könnte also spaßig werden.