HANNOVER

Schulpolitisch bleibt das geplante 18. Gymnasiums eine Hängepartie: Denn die Frage nach dem Standort haben die Schulpolitiker am Montag vertagt – auf die März-Sitzung.

Warum? Dazu sagte die Stadtverwaltung im Ausschuss wenig. Nur dies: „Wir haben noch verwaltungsinterne Abstimmungen“, führte Schul- und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski aus. Da die Schulpolitiker nicht weiter nachfragten, verschwand die geplante Verabschiedung kurzerhand von der Tagesordnung.

Dem Vernehmen nach hängt die „verwaltungsinterne Abstimmung“ wohl vom Alternativstandort des 18. Gymnasiums ab. Im Gespräch sind nämlich zwei Möglichkeiten: Erstens, am Schützenplatz Am Sandberge in Bemerode. Dort hat die Stadt ein kommunales Grundstück, das sich für den Bau einer weiterführenden Schule eignet.

Bei Standort zwei im Nordwesten der Stadt verhält es sich komplizierter. Den muss die Stadt erst ankaufen, sollte er von den Politikern in Betracht kommen – und dazu muss der zuständige Wirtschaftsausschuss mit ins Boot geholt werden, da die Stadt dann Geld in die Hand nehmen muss. Eine gemeinsame Sitzung im März mit dem Wirtschaftsausschuss zu diesem Punkt erscheint vor diesem Hintergrund wahrscheinlich.

Unklar ist aber auch noch die Trägerschaft. Im Januar überraschte die Stadt mit dem Vorschlag einer privaten Trägerschaft für das 18. Gymnasium – sofern denn das Schulgeld sozialverträglich sei und der Betreiber sich auch mit Schülern mit Lernproblemen auskennen würde.

Das aber stößt bei Eltern, Piraten und Linken auf deutlichen Widerstand. Auch die Grünen stehen Schulen, die mit Elterngebühren finanziert werden, skeptisch gegenüber. Und für das Ampelbündnis im Rat hat ein Privatgymnasium ebenfalls eine gewisse Sprengkraft – auch wenn der Träger ein moderates Schulgeld erheben würde.

Der Streit um das 18. Gymnasium zieht sich nun schon fast ein Jahr hin und begann mit der Debatte um die Schulform: Eine Gesamtschule? (Favorit der Grünen) Eine Realschule? (Favorit der CDU) Oder eine Modellschule ganz neuen Typs? (Favorit der Lehrervertreter im Schulausschuss). Am Ende rang sich die Ampelgruppe – speziell auf Betreiben von SPD und FDP – zum Gymnasium durch.

Viele offene Fragen also, die die Schulpolitik jetzt wohl im März beantwortet.

Von Andreas Voigt