Standesamt Hannover öffnet extra am Sonntag

Ehr für alle

Die Ehe für alle ist beschlossen. Mit dem 1. Oktober können sich auch gleichgeschlechtliche Paare trauen lassen. Da der Tag auf einen Sonntag fällt, richtet das Standesamt Hannover einen Sonderservice ein.

Hannover. Zwei Paare ließen am 1. August 2001 die bundesweit erste gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft eintragen. Diese beiden Paare, ein lesbisches und ein schwules Paar, werden nun auch am 1. Oktober um 15 Uhr die ersten sein, die standesamtlich heiraten. Dabei handelt es sich um eine gesonderte Absprache zwischen den Paaren und dem Standesamt. Mit diesen beiden Trauungen am ersten möglichen Tag soll die Besonderheit und die Bedeutung der neuen gesetzlichen Regelung hervorgehoben werden.

„Viele gleichgeschlechtliche Paare haben lange darauf warten müssen, in Deutschland die Ehe schließen zu können. Heute freuen wir uns mit diesen Paaren und bringen diese Freude auch dadurch zum Ausdruck, dass wir die ersten beiden Trauungen direkt am Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes ermöglichen“, erklärt hierzu der Ordnungsdezernent der Landeshauptstadt Hannover, Axel von der Ohe.

In Hannover waren am 31. Dezember 2016 1.671 Menschen gemeldet, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Das Standesamt Hannover wird mit einer kurzfristigen personellen Verstärkung versuchen, eine möglicherweise gesteigerte Nachfrage aufzufangen. Für den 2. Oktober werden insgesamt 28 außerplanmäßige Termine für die Umwandlung der Lebenspartnerschaft beziehungsweise für die erstmalige Begründung gleichgeschlechtlicher Ehen anbieten. Normalerweise finden auch montags keine Trauungen statt.

Ein kleines Aber gibt es allerdings: Diese Informationen sind derzeit – insbesondere bezüglich der Umwandlung bestehender Lebenspartnerschaften – noch nicht verbindlich, weil bislang noch keine weitergehenden Ausführungsbestimmungen vorliegen. Das sollte bis dahin aber hoffentlich geregelt sein.