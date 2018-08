Hannover

„Bitte verlassen Sie umgehend das Gelände. Aufgrund eines heftigen Unwetters schließt das Maschseefest.“ Immer wieder ertönen diese Lautsprecherdurchsagen. Bereits um kurz nach vier haben alle Läden geschlossen, zum Unverständnis vieler Besucher und Verkäufer.

Auch viele Gäste werden von der plötzlichen Absage überrumpelt, merken erst beim Betreten des Geländes, das hier was nicht stimmt. Wer die Lautsprecherdurchsagen nicht gehört hat, fängt an zu spekulieren. Bei einigen geht schon das Gerücht eines drohenden Terroraktes um. Doch die Durchsagen kommen regelmäßig und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Räumung. Polizisten patrouillieren und bitten die Leute höflich Richtung Ausgang. Arbeiter schleppen schwere Gitter an und verriegeln damit die Eingänge.

Böen von mehr als 100 Stundenkilometer wurden erwartet. Viele Wirte umwickeln ihre Stände mit Folie. „Wir sind darauf vorbereitet. Alles läuft nach Plan“, sagt ein Mitarbeiter von Bärenstark. Nebenan bei Aresto steht der Chef höchstpersönlich an seinem Stand. „Ich lasse meine Mitarbeiter hier doch jetzt nicht alleine“, sagt Feyzi Ekinici. Er holt sein Smartphone raus und zeigt eine WhatsApp-Nachricht. „Um 15 Uhr wurden wir informiert. Die Sicherheit geht vor. Wenn das Unwetter vorbei ist, können wir hoffentlich wieder aufmachen“, sagt er gelassen. „Wenn wir erst um 18 Uhr angefangen hätten zu räumen, wäre es schon viel zu voll gewesen. So haben wir genügend Zeit, alles vorzubereiten“, findet er.

Obwohl viele Besucher mit Unverständnis auf die plötzliche Absage reagieren – ganz so falsch war die Entscheidung wohl nicht, bereits frühzeitig zu schließen. Eine Viertelstunde später, es ist viertel vor Fünf, donnerte es erstmals über dem Maschsee, dann begann der Regen. Spätestens jetzt ergreifen ohnehin alle Leute die Flucht ins Trockene.

Aber nachdem das Regengebiet gegen 18.30 Uhr relativ harmlos durchgezogen war, gab es auch schnell wieder Entwarnung: Über die sozialen Medien verbreiteten die Veranstalter die Nachricht, dass es den Standbetreibern freigestellt sei, ab 19.30 Uhr wieder zu öffnen. Von dieser Möglichkeit machten beispielsweise die Wirte am Nordufer fast ausnahmslos gebrauch: „Ja, ich mache auf“, sagte Feyzi Ekinici, „und ich glaube, dass hier alle öffnen.“ Auch der Geibeltreff ebenso wie andere Gastronomien am Ostufer öffnete wieder, einzig die Löwenbastion blieb geschlossen. Dort sei es zu kalt hieß es, und vor allem sei es zu aufwendig, die Logistik wieder hochzufahren.