| Ralph Hübner

Internet-Geld

Stadtwerke akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel

Strom ist prinzipiell unsichtbar, die Internet-Währung Bitcoin auch - mit Ersterem kennen sich die Stadtwerke Hannover seit Jahrzehnten aus, mit Letzterem starten sie jetzt in die virtuelle Welt der Cyberwährungssyteme im Internet: Ab sofort dürfen „Enercity“-Kunden ihre Stadtwerkerechnung auch per Bitcoin begleichen statt in Euro.