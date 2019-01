Hannover

Das Rathaus, der Maschsee, die Nanas – all diese Sehenswürdigkeiten stehen in sämtlichen Reiseführern der Stadt Hannover. Doch es gibt auch viele geheime, unbekannte Orte und Insidertipps in der Landeshauptstadt. Wie wäre es also zur Abwechslung mal mit einem alternativen Reiseführer, der Ratschläge abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten bietet? Der „Stadtschwärmer Hannover“ kann genau das.

Kurze Informationen zu außergewöhnlichen Orten

Am Mittwoch wurde das Cover enthüllt, in Kürze geht das Buch in den Druck. Darin werden aus den Kategorien Shopping, Kulinarisches, Kunst, Kultur, Übernachten und Freie Zeit unter anderem verschiedene Orte, Geschäfte und Restaurants vorgestellt. „Die Texte sind kurz und knackig, mit ansprechenden Bildern“, erklärt Franziska Müller vom Stadtschwärmer-Team. „Sie liefern Informationen über den Ort, das Besondere daran und beinhalten Gespräche mit Inhabern.“ Da wäre zum Beispiel die Calenberger Radkultur, die Destillerie Cucumberland Hannover dry Gin, das Burgerrestaurant Kuhnstwerk oder der Baert Concept Store, wo es skandinavische Wohnaccessoires gibt.

In Leipzig erschien der erste Stadtschwärmer

Die Idee zu dem Buch hatten vier junge Frauen aus Leipzig, wo der erste „Stadtschwärmer“ bereits 2015 erschienen ist – und nach Angaben der Verlegerinnen ein voller Erfolg war. „Dann kamen wir auf Hannover, eine Stadt die unterschätzt wird.“ Und es gibt viele Parallelen zu Leipzig. „ Hannover ist auch eine junge, kreative, grüne Stadt, eine Messe- und Studentenstadt.“ Dass Leipzig und Hannover auch eine Städtepartnerschaft verbindet, stellten sie erst später fest.

Ob es künftig auch in anderen Städten einen solchen Reiseführer gibt, ist noch nicht bekannt. „Wir machen das alles neben unseren Jobs und werden jetzt mal sehen, wie es in Hannover läuft“, sagt Babett Börner.

Das Buch über Hannover gibt es ab dem 18. März zu kaufen. Ab sofort werden unter www.stadtschwaermer.de Vorbestellungen entgegen genommen. Kosten: 23,90 Euro.

Von Cecelia Spohn