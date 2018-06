Hannover

Vor dem Neuen Rathaus hatte sich Herbert Schmalstieg mit der Neuen Presse verabredet. Eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin kündigt der frühere Oberbürgermeister Hannovers an, um „plus-minus fünf Prozent“ früher oder später zu erscheinen. Tatsächlich spurtet er wenige Minuten vor der Zeit aus dem wilhelminischen Prachtbau und grüßt: „Da sind Sie ja schon! Ich bin gleich da.“ Irgendwas mit dem Auto müsse er noch erledigen. Zweieinhalb Stunden lang hatte er am Morgen schon Post beantwortet, eine Einladung zur Feier des Jubiläums der 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Hannover und der malawischen Stadt Blantyre in Südostafrika zum Beispiel („da kann ich leider nicht, für den Tag habe ich schon für die Wennigser Gespräche zugesagt“, einem Teil der bundesweiten Zukunftsdebatte um die SPD).

Haben Sie noch oft im Rathaus zu tun?

Im Rathaus selbst gar nicht, nein. Mein Büro ist in einem anderen städtischen Gebäude. Wenn die Amtszeit erst einmal abgelaufen ist, sollte sich ein Oberbürgermeister aus der aktuellen Stadtpolitik heraushalten. das wäre sonst unanständig, finde ich.

Haben Sie das denn durchgehalten? Ausnahmslos?

Eine Ausnahme hat es gegeben: Nach meiner Amtszeit habe ich mich noch für die Städtepartnerschaft mit der kurdischen Metropole Diyarbakır eingesetzt. Dazu gab es unterschiedliche Auffassungen in den politischen Gremien. Aber sonst bin ich wirklich nur im Rathaus, wenn ich eingeladen bin oder wenn ich Freunde zu Besuch habe und ihnen die Modelle des zerstörten Hannovers und des Wiederaufbaus zeigen möchte. Das finden die meisten sehr beeindruckend.

Der Politiker führt in die Eingangshalle des Neuen Rathauses. Er möchte zum Restaurant „Der Gartensaal“, sich auf der Terrasse zum Maschteich hin unterhalten. Der Weg dorthin führt ihn vorbei an den Modellen zur hannoverschen Stadtgeschichte, und er driftet zu dem hinüber, das die Zerstörung von 1945 zeigt. Eine Gruppe Mexikaner drängt sich darum, Schmalstieg kommt ins Gespräch mit ihnen, erklärt ihnen das Modell; auf Spanisch. Einen Teil des Jahres verbringt er mit Ehefrau Heidi Merk auf der Kanareninsel La Palma, einmal die Woche besucht er den Spanisch-Unterricht, und er liest die madrilenische Tageszeitung „El País“ („neben der Neuen Zürcher Zeitung für mich eine der besten Tageszeitungen der Welt“). Die Touristen kommen zum Gesprächsende, „¡muchas gracias!“ – „¡muchas gracias!“, bedanken sie sich und bitten um ein Selfie. Schmalstieg stellt sich in ihre Mitte, lächelt in die Kamera, verabschiedet die Südamerikaner. Sie strahlen. Schmalstieg blickt zufrieden drein und läuft weiter zum Gartensaal. Ein Bürgermeister für alle, die großen und die kleinen Leute, das wollte er sein, und das lebt er immer noch so.

Sie haben den Kontakt zu den Bürgern immer gesucht und schätzen ihn offensichtlich nach wie vor. Ist Ihnen das nie zu viel geworden?

Nein, nie, der direkte Kontakt zu den Bürgern war für mich immer ein Grund, warum ich den Beruf als Oberbürgermeister als den schönsten der Welt ansehe. Ich bin froh, dass wir in Hannover ein offenes Rathaus haben, in dem jeder willkommen ist. Und ich habe auch die Bürgersprechstunde eingeführt, einmal im Monat habe ich die Bürger empfangen.

Was wollten die so?

Sie sind mit allen nur denkbaren Problemen zu mir gekommen. Sie müssen bedenken: Bonn, später Berlin und Brüssel, das ist alles sehr weit weg. Aber der Oberbürgermeister ist vor Ort, darum sind die Einwohnerinnen und Einwohner zu mir gekommen und haben mir ihr Vertrauen geschenkt. Auch in ganz persönlichen Dingen: Ich erinnere mich zum Beispiel an einen 80-Jährigen, der zu mir kam und fragte, ob er in seinem Alter noch heiraten soll.

Und? Haben Sie „ja“ gesagt?

Ich habe ihm zugeraten, ja.

Das klingt sehr nett. Welche Nachteile birgt solch ein offenes System denn?

Ich sollte einmal erpresst werden, 1990 war das. Der Erpresser wollte Bargeld, Waffen und Edelsteine im Wert von zehn Millionen Mark haben, sonst würde er die Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Die Drohungen hat er mir immer unter der Bürotür durchgeschoben. Das war der spätere Bombenleger vom Altstadtfest.

Am 29. August 1992 ließ der Maschinenbaustudent Stefan S. eine Rohrbombe während des Altstadtfestes hochgehen, 20 Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich. Im September folgte ein Anschlag in der Schmiedestraße mit fünf weiteren Verletzten. Ein Richter verurteilte den Täter zu achteinhalb Jahren Haft wegen mehrfachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der damals 21-jährige Verurteilte kam in die Psychiatrie.

Haben Ihnen die Drohungen Angst gemacht?

Nein, Angst ist ein schlechter Ratgeber, man muss nur vorsichtig sein. Unser Wohnhaus ist damals auch schon mal beschmiert worden, in einem Gulli vorm Haus wurde ein Molotow-Cocktail entdeckt. Aber ich hatte bei alledem Glück und bin immer gesund geblieben.

An diesem Freitag werden Sie 75. Denken Sie da auch schon mal an den Tod?

Ich denke, dass ich drei Viertel meiner Lebenszeit hinter mir habe. Und ich glaube auch, dass der Todestag für jeden Menschen vorbestimmt ist.

Das heißt: Wann wäre Ihrer?

Am 20. Juni 2045.

Warum dann?

Vielleicht auch am 19. Juni. Aber beides wäre kurz nach meinem 100. Geburtstag.

Den möchten Sie gern erleben?

Das wäre schön.

Warum? Was reizt Sie daran?

Als ich Oberbürgermeister wurde, gab es etwa vier oder fünf Jubilare im Jahr, die 100 Jahre alt oder älter wurden und die vom Oberbürgermeister oder dem Bürgermeister besucht wurden. Das war etwas Besonderes. Das hat sich natürlich geändert, heute sind es fast 30 dieser Geburtstage im Jahr. Aber für mich ist die 100 trotzdem etwas Besonderes geblieben. Wobei es letztlich natürlich auch passieren kann, dass ich morgen schon tot umfalle. Das ist einem Freund von mir am Pfingstsonntag passiert. Er ist einfach umgefallen und war tot. Mit 60 Jahren.

Aber erstmal feiern Sie den 75. Einer Ihrer Festredner wird Stephan Weil sein. Heute ist er Ministerpräsident Niedersachsens, vorher war er Ihr Nachfolger im Amt als Oberbürgermeister.

Ja (lacht), am 31. Oktober 2006 haben wir um 24 Uhr die Schlüsselübergabe gemacht. Wir wollten eine besondere Aktion daraus machen. Ich war bis 24 Uhr im Amt, in der nächsten Sekunde war der Schlüssel übergeben, und Stephan Weil hat übernommen.

Er ist so etwas wie Ihr politischer Ziehsohn, oder?

Er ist zumindest dreimal mein Nachfolger gewesen: als Vorsitzender der hannoverschen Jungsozialen, als Vorsitzender der hannoverschen SPD und dann als Oberbürgermeister. Vorher war er ja mein Stadtkämmerer gewesen, ich hatte ihn für das Amt vorgeschlagen, als er eigentlich noch im Justizministerium war. Meine Frau Heidi Merk war damals Justizministerin und hatte ihn für besondere Aufgaben geholt.

Oha, dann gab es doch bestimmt Krach zu Hause, als Sie ihn holten.

Nein, wir waren beide von ihm überzeugt. Außerdem sind wir beide stolz auf ihn, er macht das gut als Ministerpräsident.

Was trauen Sie ihm noch zu?

Viel. Aber das entscheidet ganz allein er. Ich bin gar nicht sicher, ob er höher hinaus möchte in der Politik, er ist sehr bodenständig und verwachsen mit dem Land Niedersachsen. Wie ich. Ich hätte zweimal die Möglichkeit gehabt, für den deutschen Bundestag zu kandidieren, ich habe je zweimal das Angebot bekommen, Stellvertreter des Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands zu werden, beziehungsweise Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Ich wollte nicht. Neben der Bürgernähe eine weitere Besonderheit im Amt des Oberbürgermeisters ist: Man sieht täglich, was sich in der Stadt ändert, was man mitgestaltet. Das finde ich sehr dankbar.

Herbert Schmalstieg hat ein Wasser getrunken, spaziert nun um den Maschteich herum. Er erzählt von den vielen Städtepartnerschaften, die er während seiner Amtszeit mit auf den Weg gebracht hat. Im zehn Hektar großen Park hinter dem Neuen Rathaus sind die Wege nach den Partnerstädten benannt, Bristol darunter, Hiroshima, Leipzig oder Perpignan. Die Seerosen leuchten weiß auf dem Wasser, der Storchschnabel blüht rosafarben am Wegesrand. Ein Radfahrer aus dem mittelfränkischen Fürth unterhält sich kurz mit dem Politiker.

Wieso haben Sie sich eigentlich für die Politik entschieden? Sie haben doch Sparkassenbetriebswirt gelernt, haben sich zum Werbefachmann weiterbilden lassen.

Die Politik hat mich immer interessiert. Ich bin ja während des Krieges geboren worden, mein Vater ist gefallen, als ich ein Jahr alt war. Wir hatten es dadurch nicht immer leicht. Meine Mutter ist putzen gegangen, um die Witwenrente aufzubessern. Unter anderem hat sie in meiner Schule geputzt, der Gottfried-Keller-Schule. Wenn der Unterricht vorbei war, ist sie gekommen, ich habe ihr die Stühle auf die Tische gestellt, um ihr zu helfen. Und freitags hat sie bei uns auf dem Klopstock-Markt am Stand eines Bauern aus Devese Obst und Gemüse verkauft. Da habe ich übrigens mein erstes Geld verdient, da war ich sechs oder sieben. Für zwei Stunden verkaufen, habe ich eine Mark bekommen. Die habe ich in Micky-Maus-Hefte gesteckt. Später wurde mir klar: Du musst dich engagieren. Mit 16 bin ich in die SPD eingetreten. Und als mich 1970 politische Freunde fragten, ob ich als Oberbürgermeister kandidieren wolle, habe ich das getan.

Haben Sie das je bereut?

Nie.

Wann hat es Sie besonders gefreut?

Zum Beispiel, als wir den Zuschlag bekommen haben für die Expo 2000 in Hannover. Da sind wir ja gegen Städte angetreten wie Paris, Rio de Janeiro oder Buenos Aires. Zum Schluss waren noch Venedig, Toronto und wir im Rennen, Venedig zog einen Tag vor der Entscheidung zurück. Und dann war das der reinste Krimi bei der Verkündung in Paris: Die haben die Zettel aus einer Kiste gezogen, wir lagen mit 17 zu 20 gegen Toronto zurück. Und dann haben wir Stimme um Stimme aufgeholt und schließlich mit 21 zu 20 gewonnen. Ich lag mit Glückstränen in den Augen in den Armen der späteren Expo-Generalkommissarin Birgit Breuel, das weiß ich noch. Und ich bin der wohl einzige Bürgermeister der Welt, der die Fußballweltmeisterschaft zweimal in seine Stadt holen konnte – 1974 und 2006.

Was hat nie geklappt? Wofür sind 75 Jahre nicht genug?

Die Sanierung des Ihme-Zentrums ist unvollendet geblieben. Das habe ich genauso wenig hinbekommen wie mein Nachfolger. Ende der 1960er war es auf einmal im Trend, diese überdimensionierten Betonklötze zu bauen. Das Kröpcke-Center ist immerhin inzwischen saniert, mit dem Bredero-Hochhaus am Raschplatz wird es hoffentlich auch bald klappen. Beim Ihme-Zentrum haben bisher viele Investoren viel versprochen. Ich hoffe, dass jetzt mal einer was hält.

Von Verena Koll