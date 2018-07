Wenn Paul-Eric Stolle über den Schützenplatz läuft, kommt er selten weit. Beinahe jeder Zweite, mindestens aber jeder Dritte scheint ihn zu kennen. „Hallo, Paul!“ heißt es und: „Mensch, da biste ja!“ Oder: „Sehen wir uns später?“ Für jeden findet Hannovers Schützenpräsident ein freundliches Wort, er schüttelt Hände, tätschelt Schultern, vertraut wirkt das, wie eine angedeutete Umarmung. Und Paul-Eric Stolle sieht nicht nur so aus, als genieße er das. Das Gesellige am Schützenwesen, das ist einer der Punkte, die den 55-Jährigen daran faszinieren.

Mein Großvater hat mich mitgenommen in den Schützenverein. Ich war fünf oder sechs, als ich zum ersten Mal beim Ausmarsch dabei war. Montags war der damals noch. Und das hat mich seither nicht mehr losgelassen. Wobei – ich weiß noch, dass der Ausmarsch auch während meiner Grundschulzeit noch montags war. Wie haben meine Eltern das denn hinbekommen? (Er überlegt.) Ob die mich krankgemeldet haben? Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle.

Ist bestimmt verjährt.

Bestimmt (er lacht sein sonores, bäriges, gutmütiges, etwas schiefes Lachen. Seine Mimik ist eingeschränkt seit einer Gesichtslähmung, die eine Gürtelrose im Ohr vor 15 Jahren hervorgerufen hatte.) Jedenfalls ist das einer der Punkte, die dazu geführt haben, dass der Schützenausmarsch verlegt worden ist auf den Sonntag vor dem ersten Montag im Juli. Am Sonntag hat jeder Zeit, auch Schüler. Und wir bereiten am Sonntag den Geschäftsleuten keine Einschränkungen.

Wie oft haben Sie da jetzt schon mitgemacht?

Oh, na, mal rechnen. Ich bin jetzt 55, mit fünf bin ich schätzungsweise zum ersten Mal mit. Ich habe aber eine Zeitlang auch den Ausmarsch auf wechselnden Tribünen moderiert, in den Jahren bin ich natürlich nicht mitgegangen. Also vermutlich so um die 40 Mal.

Ist denn das auf die Dauer nicht langweilig?

Nie. Der Ausmarsch gehört dazu. Das ist einer der Höhepunkte des Schützenfests. Der erste Höhepunkt ist am Freitag, wenn wir unseren Eröffnungsgottesdienst in der Marktkirche feiern, das ist so schön stimmungsvoll. Danach laufen wir miteinander zum Neuen Rathaus, dort werden die Bruchmaaster verpflichtet.

Die „Bruchmaaster“? Schön.

Spreche ich schon wieder hannöversch? (Er lacht.) Manchmal höre ich Aufnahmen von mir und denke: Mensch, Paul, da haste aber mal wieder ganz Hannover reingepackt. Das ist übrigens auch typisch: „Haste“, sagen wir, nicht „Hast du“. Oder „nachn Schützenplatz hin“, nicht „zum Schützenplatz hinüber“. (Er zuckt mit den Schultern.) So sind wir. Tja, und nach der Bruchmeisterverpflichtung geht’s zum ersten Mal zum Platz, das ist auch immer ein besonderer Mo­ment. Und dann eben der Ausmarsch. Der gehört für mich zu Hannover wie der Maschsee.

Klingt, als wären Sie zum Schützenfest noch nie in Urlaub gewesen.

Nee (er schüttelt den Kopf).

Und Ihre Frau macht das mit?

Die stammt ja auch aus einer Schützenfamilie. Die hat da genauso viel Spaß dran wie ich. Sonst wäre es auch schwierig.

Sie haben sich bestimmt auf dem Schützenplatz kennengelernt, oder?

Im Alt-Hanovera-Zelt, ja. Da hatten wir ein Rendezvous, wie wir früher noch gesagt haben. Da haben wir gemeinsam auf der Empore abgehottet.

Getanzt?

Genau.

Zu welchem Lied?

Das müssen Sie meine Frau fragen. Aber es wird wohl ein Schlager gewesen sein, da läuft ja eher so Schlagermove. Vielleicht ja Hans Albers. (Er grinst schelmisch, dann summt er:) „Sag’, wie heißt du süße Kleine.“

Einen Schützenfestnachmittag hat Paul-Eric Stolle für seine Familie reserviert. Montags. Bloß bei den Fahrgeschäften, die sich wild drehen, da kneift er. Wasserbahn („danach bin ich immer klatschnass“) oder die Wilde Maus („die ruckelt so sehr hin und her, dass man blaue Flecken kriegt“) und natürlich das Riesenrad („ich liebe den Blick von oben“), da steigt er gern ein. Riesenrad fährt Stolle auch mit der NP. Er deutet auf den Deister, der blau in der Ferne schimmert. Auf die Baustelle des technischen Rathauses, das Neue Rathaus, das wie ein Stadtschlösschen über dem Panorama Hannovers thront. Und er schaut hinüber zum Kettenkarussell „Around the World XXL“. Darauf fahren die Schützenfestbesucher in 80 Metern Höhe, das ist ungefähr so hoch wie das Verwaltungsgebäude der Messe. Da oben baumeln die Fahrgäste mit ihren Füßen durch die Luft; das muss dem Gefühl vom Fliegen sehr nahe kommen.

Braucht es solche Karussells? Oder wie wird das Schützenfest zum Volltreffer?

Zum einen brauchen wir gutes Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Am besten um die 23 bis 25 Grad mit einem leichten Wind. Das ist in diesem Jahr sehr nah dran an perfekt. Dann sollte es keine große Konkurrenzveranstaltung zur gleichen Zeit geben. Ich bin der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Beispiel sehr dankbar, dass sie uns so in die Karten gespielt hat. Das hat Jogi gut gemacht (lacht)! Alle vier Jahre kommen wir uns in die Quere, und ich weiß noch, zum Sommermärchen 2006 hat uns das Public Viewing am Waterlooplatz sehr viele Besucher abgegriffen. Die sind einfach nicht zu uns rübergekommen. Es braucht jedes Jahr eine neue Attraktion auf dem Platz, so wie dieses Jahr diesen 80 Meter hohen Kettenflieger. Das lockt die Achterbahnfahrer an, die teilweise weite Strecken reisen, um ihre Lieblingsfahrgeschäfte zu nutzen. Und es muss die Stimmung passen. Dann läuft’s.

Vor zwei Jahren war das Schützenfest mit den schlechtesten Besucherzahlen seit langem. Danach haben Sie mit der Stadt zum Neustart fürs Fest aufgerufen. Sie wollten sich drei Jahre geben dafür. Wie weit sind Sie?

Wir sind schon sehr weit ge­kommen, aber es gibt immer noch Stellschrauben, die wir anziehen können.

Welche?

Das möchte ich in der Öffentlichkeit nicht diskutieren. Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber ein Jahr haben wir ja noch.

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie dieses Jahr?

Unser Ziel ist es, täglich 100 000 Besucher auf den Platz zu bekommen. Dann schaffen wir die Million. Und wenn wir die erreichen, sind die Gäste und auch die Schausteller zufrieden. Das wäre super.

Wie ist das eigentlich mit den neuen, allgegenwärtigen Amokdrohungen: Wie viel Raum in der Schützenfest-Planung nimmt inzwischen das Thema Terror ein?

Sehr viel. Das kostet Zeit und Geld. Vor allem nach dem An­schlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat sich viel geändert. Und mir geht es so, dass ich vor dem Ausmarsch ein mulmiges Gefühl habe, seit vor drei Jahren in Braunschweig der Karnevalsumzug abgesagt worden ist, weil es eine Terrordrohung gab. Wenn ich vor dem Ausmarsch solche Infos bekäme, würde ich auch absagen. (Er schüttelt den Kopf.) Es wäre schön, wenn diese Terrorszenarien nicht mehr unseren Alltag bestimmten, wenn die wieder weg wären.

Wenn das Leben wieder unbeschwerter wäre?

Genau.

Wie ist das überhaupt: Schützen haben doch oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Es seien militaristische Vereine, deren Mitglieder in Uniformen gern marschieren und hinterher zu viel trinken. Wenn Sie das hören, wie reagieren Sie?

Ich kläre auf. Natürlich wird auf dem Schützenfest Bier getrunken. Aber wie ist denn das beim Fußball? Trinken die Fans etwa nicht? Ich finde es unfair, dass immer nur Schützen oder die freiwillige Feuerwehr in dieses Säuferlicht gerückt werden. Und die sogenannten Uniformen, die nennen wir selbst Schützenkleidung, in Grün, Blau oder welcher Farbe auch immer. Und dann darf man nicht vergessen: Das, was wir leben, hat die Unesco vor drei Jahren zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Wir pflegen das Weltkulturerbe. Was soll daran schlecht sein?

Schießen gehört auch zum Schützenwesen. Schießen Sie eigentlich selbst noch?

Nicht mehr als Sportschütze in Wettkämpfen, nein. Ich habe einfach nicht mehr genug Zeit fürs Training. Aber jagdliches Schießen, das betreibe ich noch. Mit Meisterschaften.

Was ist denn jagdliches Schießen?

Ich bin Jäger. Mit einem Freund habe ich eine Jagd bei uns zu Hause in Hemmingen. Und wir Jäger haben unsere eigenen Wettkampfdisziplinen: Zum einen schießen wir mit der Kugel über 50 und 100 Meter. Und dann gibt es noch je 15 Schuss Skeet und Trap, das hieß früher mal Tontaubenschießen. Da habe ich in meiner Altersklasse sogar die Bezirksmeisterschaft gewonnen.

Worauf kommt es denn an beim Sportschießen?

Aufs Treffen.

Sehr witzig.

Das meine ich ernst. Schießen kann jeder, das Treffen ist die Kunst. Denn Schießen passiert vor allem im Kopf. Die meisten Sportschützen werden im Wettkampf immer unruhiger, wenn sie erst einmal so weit gekommen sind im Wettkampf, dass jeder Ring zählt. Dann gilt es ruhig zu bleiben. Und dabei ist es egal, ob gerade Minis im Alter von sechs oder sieben Jahren mit dem Lichtpunktgewehr schießen oder ob das Senioren sind mit weit über 80 Jahren, die sitzend schießen. Für alle ist wichtig: Im Kopf entscheidet sich der Wettkampf. Man muss mental fit sein und bleiben für diesen Sport.

Wieso schießen Sie eigentlich überhaupt noch mit Kugeln? Reichte es nicht, nur noch mit Lasern zu schießen?

Das ist nicht das Gleiche. Vielleicht kennen Sie das vom Biathlon: Wenn die Athleten am Schießstand stehen, weht da eine Fahne in Blickrichtung. Daran können die Athleten die Windrichtung ablesen und ihre Schüsse entsprechend anpassen. Das ist Teil des Nervenkitzels, nicht nur für Biathleten, sondern auch für uns als Sportschützen. Die Witterung müssen wir mitbezwingen. Das ist übrigens auch etwas, das mich an der Jagd fasziniert: dieses Zusammenspiel mit der Natur.

Auch als Jäger werden Sie Vorurteilen ausgesetzt sein.

Das stimmt. Aber auch da kläre ich auf, erkläre zum Beispiel, dass wir aktive Naturschützer sind. Ohne die Jäger gäbe es manche heimische Art gar nicht mehr. Es wandern ja immer mal sogenannte invasive Arten von außerhalb zu. Nu­tria zum Beispiel, die sogenannte Biberratte, die macht die Deiche kaputt. Es sind Jäger, die sich um so etwas kümmern.

Von Verena Koll