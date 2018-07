Seit Jahren ist es angekündigt: Ein Restaurant am Leineufer, am Rande der Altstadt Hannovers. Doch die Sache mit der Stadtmauer zog sich – aber jetzt ist sichtbar: Es geht voran. Und ein Öffnungstermin ist laut Betreiber Özgör in Sichtweite. Auch das Konzept steht.