Hannover

Nach einem Unfall auf den Gleisen kam es am Sonnabend zu Verspätungen bei der Stadtbahn-Linie 2. Eine Stadtbahn war nach Angaben der Polizei allerdings nicht in den Unfall verwickelt. Zwei Fahrzeuge sind in Grasdorf auf den Gleisen zusammengestoßen. Bei der Kollision haben sich zwei Personen leicht verletzt.

Die Üstra hatte einen Schienenersatzverkehr zwischen Laatzen/Eichstraße und Rethen eingerichtet. Seit 19.30 Uhr ist die Strecke aber wieder frei.

sp