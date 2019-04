Hannover

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur durchgeführt. Zusätzlich zu den Straßenerneuerungen investiert die Landeshauptstadt Hannover (LHH) erhebliche Mittel in die bauliche Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Auch das Land und die Region sowie die Versorgungsunternehmen investieren in die Sanierung und den Ausbau ihrer Infrastruktur.

Insgesamt wendet der Fachbereich Tiefbau in 2019 etwa 26 Millionen Euro für den Straßenneubau und -ausbau auf. Hinzu kommen rund acht Millionen Euro für die Erhaltung von Straßenoberflächen. Darin enthalten sind auch mehr als zwei Millionen Euro für die großflächige Sanierung von Fahrbahndecken. Für Radwegemaßnahmen im Straßenraum investiert die die LHH insgesamt circa fünf Millionen Euro.

Einen Überblick über die rund 40 wichtigsten Baustellen dieses Jahres bietet die Übersicht:

Baustellen Quelle: Stadt Hannover

Baustellen Quelle: Stadt Hannover

Baustellen Quelle: Stadt Hannover

Von NP