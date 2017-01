| Andreas Voigt

Hannover

Die Stadt bietet Eltern Hilfe, deren Kind im Sommer in die fünfte Klasse wechselt und damit auf eine weiterführende Schule. Am Montag, 23. Januar, gibt es einen Gesprächs- und Infoabend, bei dem die Stadt unter anderem über das allgemeine Schulangebot in Hannover berichtet, über Schulwege und Anmeldeverfahren.

Hannover. Nach dem Wegfall der Schullaufbahn-Empfehlung der abgebenden Schule im vergangenen Jahr hatte es die erste Veranstaltung dieser Art gegeben, damals im April. Jetzt bietet die Stadt den Infoabend im Januar an - um den Eltern noch ausreichend Zeit zum Überlegen und Entscheiden zu geben.

„Wir wollen den Eltern grundsätzliche Informationen geben vor den Einzelinfos der jeweiligen Schulen, die es ja auch noch gibt“, sagt Bernd Wintzer, Sachgebietsleiter im Fachbereich Schule. Dazu zähle etwa, welche Schule wie viele Klassenzüge pro Jahrgang anbietet, wie weit die Inklusion vorangeschritten sei und welche Anmeldetermine eine Schule habe.

Darüber hinaus wolle man den Eltern auch die Sorge nehmen, mit der Wahl einer bestimmten Schulform die Schulkarriere und damit auch die Bildung ihres Kindes auf Dauer zu bestimmen. „Es gibt viele Wege, einen angestrebten Schulabschluss zu erreichen, sodass die Wahl der Schulform beim Übergang in die fünfte Klasse eben keine Entscheidung für das ganze Leben ist“, betont die Bildungs-, Jugend- und Familiendezernentin Rita Maria Rzyski. Rund 4200 Grundschüler wechseln im kommenden Sommer in die fünfte Klasse.

Begleitend zur Veranstaltung verteilt die Stadt die Broschüre „Die Schule ab Klasse 5“, unter anderem mit Infos rund um Anmeldetermine, einer Schulstandortkarte nach Schulformen und eine Übersicht der Schulen in freier Trägerschaft. Übersetzungen der Broschüre in fünf verschiedenen Sprachen sei außerdem in Arbeit, so die Stadt.

Der Gesprächs- und Infoabend findet statt in der Volkshochschule (VHS) im Theodor-Lessing-Saal, Burgstraße 14, ab 19.30 Uhr. Die Stadt bittet um Anmeldung per Mail an die Adresse 23.01.anmeldung@hannover-stadt.de oder per Telefon 0511/16 84 41 14. Geschaltet ist ein Anrufbeantworter nach 16 Uhr.