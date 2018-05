Meine Stadt Verkehr - Stadt bietet Bus-Shuttle zum Schützenplatz Vom Obi-Parkplatz in Linden-Süd gibt es zum Schützenfest (29. Juni bis 8. Juli) an den beiden Wochenenden erstmals einen Shuttle-Service – als Ergänzung zu den Verbindungen von Bus und Bahn zum Schützenplatz.

HIER DREHT SICH WAS: An den Wochenenden testet die Stadt einen kostenlosen Shuttle-Service vom Parkplatz südlich der Hanomagstraße in Linden-Süd zum Schützenplatz. Quelle: Foto: dpa