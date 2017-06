PROBLEMBAUSTELLE: Das Projekt „Am Hohen Ufer“ wir diesen Sommer nicht mehr fertig.

© Heusel

BAUPROJEKT HANNOVER-ALTSTADT

Stadt Hannover will Helma für Verzögerung zur Kasse bitten

Am Ufer der Leine in Hannovers-Altstadt entstehen zwei Wohngebäude – eines davon mit Restaurant knapp über dem Wasser. Das Projekt sollte längst fertig sein. Doch Bauträger Helma ist stark in Verzug – und weist einen Teil der Verantwortung auch dem Baustadtrat zu, der dem Unternehmen den Mehraufwand berechnen will, weil die Uferpromenade noch nicht fertiggestellt werden konnte..