Hannover

In Maschsee und Maschteich ist der Sauerstoffgehalt durch die Hitze und Trockenheit der vergangenen Monate stark gesunken. Die Stadt Hannover bittet daher, Fische und Wasservögel nicht zu füttern. Durch die Fütterung gelangten nämlich Nährstoffe ins Wasser, die ein Algenwachstum fördern und so zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen der Fische beitragen, so die Begründung. In beiden Gewässern hat die Stadt bereits Belüfter im Einsatz.

Grundsätzlich bittet die Stadt, das Entenfüttern zu unterlassen. Der Kot der Tiere belaste das Wasser zusätzlich, die Fische leiden. „Dadurch werden Stickstoffverbindungen in das Gewässer eingetragen, die im Wasser zu Nitrat und unter bestimmten Bedingungen zu Nitrit umgewandelt werden“, heißt es. Nitrit sei ein Fischgift. Die Population der Wasservögel werde durch das natürliche Nahrungsangebot geregelt, ein Zufüttern führe zu einer Überpopulation und verstärkten Verunreinigung der Gewässer.

