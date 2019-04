Hannover

Es gibt keine Lücken im Doppelhaushalt der Stadt. Das versichert Finanzdezernent Axel von der Ohe. Auf eine Mehrbelastung von mindestens 38,8 Millionen Euro für 2019 hat er die Politik allerdings bislang nicht hingewiesen. Es scheint, als rechne sich die Stadt Hannover ihre Finanzlage schön.

Als Umlage an die Region muss die Stadt Hannover 438,8 Millionen Euro für das Jahr 2019 abführen. Dieser Beschluss gilt seit dem 18. Dezember. Von der Ohe war bei den Ausgaben von einer Deckelung auf 400 Millionen Euro ausgegangen. Diese Zahl hat er auch drei Monate später nicht korrigiert.

Der Finanzbericht der Stadt weist für den Februar 2019 noch immer die Zahl von 400 Millionen Euro aus. Der Pfeil, mit dem in der Vorlage die Aufwendung bewertet wird, ist waagerecht. Heißt: Entwicklung wie erwartet.

Sanierungen sind teurer geworden

Doch das ist falsch. Auch andere Ansätze müssen inzwischen korrigiert werden. Alle für den Haushalt 2019 und 2020 fälligen Aufwendungen und Auszahlungen könnten aus vorhandenen Mitteln gedeckt werden, versicherte von der Ohe auf Nachfrage der NP. Für das Mehr an Regionsumlage könne er Rücklagen nutzen. Falls die Feuerwehrleitstelle in der Nordstadt tatsächlich teurer werde, sei „eine zusätzliche Belastung des städtischen Haushalts nicht auszuschließen“.

Ob das „Alles ist in Ordnung“ das letzte Wort in dieser Sache bleibt, hängt entscheidend mit vom Innenministerium ab. Seit dem 1. Februar liegt der Etat der Stadt dort zur Genehmigung vor, so Sprecherin Simone Schelk. Und weiter: „Ob die genehmigungspflichtigen Bestandteile der beschlossenen Haushaltssatzung 2019/2020 genehmigungsfähig sind, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden.“

Frist endet am 2. Mai

Die Frist für die Genehmigung endet am 2. Mai. Kommen also wieder spannende Wochen des Wartens auf die Verwaltungsspitze zu. CDU-Fraktionschef Jens Seidel bittet das Innenministerium um besonders sorgfältige Prüfung der Zahlen.

Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis macht sich Sorgen um die geplanten Investitionen – 520 Millionen Euro waren innerhalb von zehn Jahren vorwiegend für die Sanierung von Schulen und Kitas vorgesehen. „Wir werden nicht darum kommen, Einiges mehr an Schulden aufzunehmen“, vermutet sie.

Von Vera König