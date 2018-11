Hannover

Der Termin ist noch nicht offiziell bestätigt, einige Quellen sprechen vom 15. Juni 2019. Die Band kommentiert auf ihrer Facebook-Seite die Meldungen auf ihre Weise: Mit "#gebtfeinacht" teasert sie eine Neuigkeit an, die Fans sollen unter diesem Hashtag Hinweise posten auf mögliche Tour-Städte. In Berlin etwa gibt es Rammstein-Projektionen auf Häuserwänden, in Gelsenkirchen hängen Plakate und so weiter.

Erwartet wird, dass Rammstein demnächst auch ein neues Album vorlegt. Das letzte ("Liebe ist für alle da") erschien vor neun Jahren. Zum Jahreswechsel tritt die Band in Mexico an einem Strand auf, das Konzert wurde bereits damit beworben, dass neue Songs gespielt werden.