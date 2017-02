Hannover

Auf dem ehemaligen Parkplatz Stadionbrücke gibt es derzeit drei Verdachtspunkte - es könnten sich um Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, wird am 26. März die Kampfmittelbeseitigung erfolgen.

Hannover. Da die Verdachtspunkte an der Stadionbrücke acht bis zehn Meter tief im Erdreich liegen, sind weitere Sondierungsmaßnahmen notwendig, ob es sich um Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Derzeit bestehe laut der Stadt Hannover aber keine Gefahr für die Anwohner. Auf dem ehemaligen Parkplatz will Hannover 96 sein neues Breitensportzentrum errichten.

Wenn sich der Verdacht bestätigt, würde am 26. März die Entschärfung erfolgen. Davon wären etwa 15.600 Personen in Linden-Süd, Linden-Mitte, der Calenberger Neustadt und Ricklingen in einem Sicherheitsradius von 1000 Meter betroffen. Sollte die Maßnahme stattfinden, müssten die betroffenen Personen ab 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Als Betreuungs-/Sammelstellen sind die IGS Linden und die Helene-Lange-Schule geplant.

Dieser Bereich in Hannover wäre betroffen

Klinikum Siloah wird nicht geräumt

Das Klinikum Siloah würde im Falle einer Maßnahme nicht geräumt werden, um insbesondere Intensivpatienten nicht zu gefährden. Vor dem Siloah würde dann als eine der besondere Schutzmaßnahmen eine vierstöckige Containerwand als Splitterschutz aufgebaut. Für den kompletten Zeitraum der Einrichtung eines Sicherheitsbereiches werden Ärzte, Pflegekräfte, medizinisches und technisches Personal in ausreichender Zahl anwesend sein, so dass das Klinikum Siloah den ganzen Tag über autark arbeiten kann und die Patientenversorgung zu jeder Zeit sichergestellt ist. Während der Maßnahme sind keine Besuche oder Notfallaufnahmen möglich.

Sondierung dauert

Die Freilegung der Verdachtspunkte ist technisch sehr anspruchsvoll und mit einem hohen Material- und Zeitaufwand verbunden, zumal für jeden Verdachtspunkt Tiefbauschächte erschütterungsfrei hergestellt werden müssen. Die erforderliche Freilegung soll zunächst bis auf einen Meter oberhalb der Verdachtspunkte herangeführt werden, um weitere Sondierungen durchführen zu können. "Sollten die weiteren Sondierungen den Blindgängerverdacht aufheben, findet am 26. März keine Maßnahme statt", erklärte die Stadt. Noch ist aber nicht klar, wann die Sondierungsmaßnahmen beendet sind.

Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wann die weiteren Sondierungen abgeschlossen sind. #hannbombe ^MH — Stadt Hannover (@hannover) 24. Februar 2017

Bürgertelefon eingerichtet

Für Fragen steht ab sofort ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0800 / 731 31 31 zu den folgenden Zeiten zur Verfügung:

Montag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr sowie

Samstag, 25. März 2017, von 9 bis 16 Uhr und

Sonntag, 26. März 2017, von 7 Uhr bis zum Abschluss aller Maßnahmen