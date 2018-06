Zur Rathausaffäre in Hannover hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vertrauliche Unterlagen vom Chef der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer, erhalten. Nach einer Sichtung habe er die Rathausdokumente mit internen Mails persönlich an Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) ausgehändigt, sagte ein Mitarbeiter der Staatskanzlei am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.