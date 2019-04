Springe

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine Person bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstag auf der Kreisstraße 216 zwischen Springe und Völksen. Ein Lastwagen und zwei Transporter waren zusammengestoßen. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer des weißen Mercedes Vito eingeklemmt, er musste aus dem Wrack befreit werden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zunächst waren zwei der drei Fahrzeuge zusammengestoßen, der dritte Wagen prallte später in eines der beiden anderen Unfallautos. Während die beiden Transporter an der Front massiv beschädigt wurden, wurde der mit Autos beladene Sattelzug an der Seite der Zugmaschine getroffen.

K 216 in beiden Richtungen gesperrt

Die K 216 musste zwischen Völksen und der Anschlussstelle zur B 217 in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Hintergründe für den Unfall sind noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von André Pichiri