Springe

Ein vermeintlicher Laubenbrand in einer Kleingartenkolonie in Springe entpuppte sich als feurige Party, deren Teilnehmer beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr zu randalieren anfingen.

Als die Rettungskräfte in der Kolonie an der Osttangente eintrafen, loderten die Flammen etwa zwei Meter hoch. Doch nicht die Laube brannte, sondern ein Haufen aus Holz und diversen Abfällen. In der Laube stieg eine Party.

Da das Feuer auf dem Gelände nicht genehmigt war, wurden die sechs Feiernden zum Löschen aufgefordert, zeigten sich aber uneinsichtig. Laut Polizei wurden sie aggressiv, pöbelten die Beamten an und versuchten, zu provozieren. Was auch gelang. Die Feier wurde von der Polizei aufgelöst, die Teilnehmer erhielten Platzverweise.

Da nicht alle freiwillig gehen wollten, drängten die Fahnder einige der Gäste mit „unmittelbarem Zwang“, so ein Sprecher, aus dem Garten. Der 47-jährige türkische Rädelsführer habe sich mehrfach gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt und sei in Gewahrsam genommen worden. Was ihn nicht davon abhielt, die Beamten weiter zu beleidigen. Die Quittung: Strafverfahren wegen Beleidigung und weitere Verfahren wegen des Abbrennens der Gegenstände.

Von Andreas Krasselt