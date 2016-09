Es gibt legale und illegale Graffiti, solche an Zügen sind meist illegal.© Julian Stratenschulte

Hannover

Sprayer erwischt: Er und sein Papa verprügeln Polizisten

Seine Eitelkeit hat einen Graffiti-Sprayer in die Arme der Bundespolizei getrieben. Die Beamten kamen dem 20-Jährigen auf die Spur, weil er am Hauptbahnhof Hannover sein eigenes Werk fotografierte. Wie ein Polizeisprecher sagte, leisteten der 20-Jährige und dessen 53 Jahre alter Vater bei einer anschließenden Hausdurchsuchung in der Nacht zum Freitag heftigen Widerstand.