Sperrungen wegen des Silvesterlaufs

Hannover

Während des Silvesterlaufs müssen Auto-, Radfahrer und Fußgänger mit Behinderungen rechnen.

Hannover. 3.000 Läuferinnen und Läufer werden sich auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen, sportlichen Jahresausklang am Maschsee Nordufer treffen. Die Startplätze sind bereits alle vergeben. Beim Silvesterlauf geht es einmal rund um Hannovers blaue Lunge. Im Zuge der Veranstaltung, die um 12:45 Uhr gestartet wird, kommt es rund um den Maschsee zu Behinderungen und kurzfristigen Sperrungen. So ist u. a. der Karl-Thiele-Weg während der Veranstaltung zwischen dem Rudolf-von-Bennigsen Ufer und der Robert-Enke-Straße für Radfahrer und Inlineskater gesperrt.