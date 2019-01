Hannover

Der Unfall geschah kurz nach 9 Uhr zwischen Pferdeturm und Weidetorkreisel. Nach ersten Erkenntnissen war ein Nissan auf der regennassen Straße in einer leichten Linkskurve ins Schleudern gekommen. Der Wagen rutschte von der Straße und prallte so heftig gegen einen Baum, dass er in zwei Teile gerissen wurde.

Dabei erlitt ein Mann tödliche Verletzungen, ein weiterer kam mit einem Polytrauma ins Krankenhaus. Auch bei ihm besteht Lebensgefahr.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, der Schnellweg ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt, die Polizei bittet, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wenig später kam es zu einem zweiten Unfall auf dem Messeschnellweg, diesmal zwischen der Anschlussstelle Mittelfeld und dem Seelhorster Kreuz. Auch dort ist laut Polizei alles gesperrt. Ein Mensch wurde in einem Auto eingeklemmt.

Die Verkehrslage gibt es aktuell bei der Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen.

In Kürze mehr.

Von NP