Hannover

Ist die Hochschule für kommunale Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) allzu großzügig mit öffentlichen Mitteln umgegangen? Diese Frage stellt sich im Zusammenhang mit dem Bau einer Cafeteria in Oldenburg (Rosenstraße 14). Das Projekt sollte rund 400 000 Euro kosten. Doch dabei ist es nicht geblieben. Mittlerweile sollen sich die Gesamtkosten um mehr als 50 Prozent erhöht haben. Die Kosten für die ersten Bauabschnitte bewegten sich zwar noch im Rahmen. Doch nach Informationen der NP sollen die Kosten für die sogenannte „technische Gebäudeausrüstung (Kosten, die vor allem im Bereich der Küche anfallen) mehr als dreimal so hoch wie zunächst veranschlagt ausgefallen sein.

Die NP fragte die Hochschulleitung in Hannover zum Thema „Cafeteria“ und konfrontierte sie mit Details. Auch auf mehrmaliges Nachfragen blieb die Hochschulleitung bei ihrem Statement: „Hinsichtlich der Baumaßnahmen zum Cafeteria-Umbau laufen derzeit interne Untersuchungen, vor deren Abschluss wir keine Stellungnahme abgeben.“ Der Bau der Cafeteria sollte zum Jahresende 2018 eigentlich abgeschlossen sein. Wird in der Untersuchung auch die vermeintlich völlig überdimensionierte Küche behandelt? Auch diese Frage ließ die Hochschule offen. In der Cafeteria sollen täglich lediglich 50 bis 60 Essen zubereitet werden.

Es entsteht der Eindruck, dass in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachteten Hochschule die öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht so genau genommen werden. Erst Ende Dezember musste die Hochschule in Hannover ein Bürogebäude (Wielandstraße 5) räumen, weil es keine Baugenehmigung gab. Ein Zustand, der zehn Jahre anhielt.

Ebenfalls noch nicht geklärt sind die Vorgänge um eine Auftragserteilung für die Erstellung einer neuen Homepage für die Hochschule. Nach NP-Informationen lag das Gesamtauftragsvolumen bei rund 215 000 Euro. Es habe sich um einen Auftrag für die Gestaltung einer komplett neuen Website gehandelt, so HSVN-Sprecher Roman Mölling. Dazu zählten Portale für niedersächsische Kommunen, für das Veranstaltungsmanagement und ein Newsletter. „Der Auftrag wurde ordnungsgemäß ausgeschrieben, wie eine zwischenzeitliche Prüfung durch eine auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei noch einmal bestätigt hat“, erklärt Mölling. Die Höhe der Summe wird von der HSVN dementiert. Aus Gründen des Datenschutzes dürfe man keine Beträge nennen.

Nach wie vor ist allerdings unklar, warum der Auftrag an die Firma A. Vergeben wurde. Der NP liegen jedenfalls interne Dokumente vor, nach denen der Auftrag ohne Einbeziehung der eigentlich dafür zuständigen Vergabestelle erteilt wurde. Auch soll es nach NP-Informationen günstigere Anbieter gegeben haben. Auch hierzu wollte sich die HSVN trotz Nachfrage bislang nicht äußern.

Von Thomas Nagel