| Vera König

Hannover

Sparkasse auf Sparkurs: Jede dritte Filiale steht vor der Schließung. In einer außerordentlichen Personalversammlung haben die Mitarbeiter Mittwoch Nachmittag erfahren, ob und wie sie der Umbau des kommunalen Kreditinstitutes treffen wird.

Hannover. Donnerstag will der Vorstand sein Konzept „Sparkasse 2020“ vorstellen. Der Vorsitzende Heinrich Jagau hatte die Einschnitte schon im Juli in einem großen Interview mit der NP angekündigt: Mit dem Filialnetz gebe es einen großen Kostenblock, sagte er - „und an dem werden wir weiter arbeiten“. 19 Filialen stehen vor der Schließung, 16 vor Umwandlung in SB-Standorte, und zehn werden „Beratungszentren“, in denen auch andere Dienstleistungen angeboten werden. Nach NP-Informationen sollen die meisten Häuser in Hannover schließen.

Gleichzeitig will sich das Unternehmen von mehr als 200 Beschäftigten trennen. „Das würde über Abfindungen und Altersteilzeitregelungen geschehen“, sagt ein Insider. Bei der Sparkasse Hannover arbeiten etwa 2000 Beschäftigte. Das Sparpaket, das die Bankenmanager geschnürt haben, soll ein Volumen von 20 Millionen Euro haben.

Hintergrund für die drastischen Maßnahmen sind die Niedrigzinsen. Außerdem gehen die Kunden immer mehr online zur Bank: So sucht ein Kunde durchschnittlich nur einmal im Jahr die Bank für ein Beratungsgespräch auf. 140-mal im Jahr nutzt der Kunde im Schnitt hingegen die Online-Dienste der Sparkasse.