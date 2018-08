HANNOVER

Wie lange muss das Job-Center eine teure Wohnung zahlen? Ein 51-Jähriger aus Hannover hat in dieser Frage vor dem Landessozialgericht (LSG) Celle einen Teilerfolg erzielt. Die Richter gestanden ihm in einem Eilverfahren weitere drei Monate zu, um die Miete seiner 139 Quadratmeter großen Wohnung zu senken. An Miete zahlt der Arbeitslose 750 Euro Bruttokaltmiete plus 99 Euro Heizungsabschlag pro Monat.

Komplizierter Fall

Der Fall ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Der Kläger wohnte mit Frau und Kind in der zentral gelegenen Wohnung in Hannover. Dann gab es die Trennung von der Frau. Der Mann blieb alleine in der großen Wohnung. Dann verlor er seinen Job im Online-Marketing. Das Job-Center gab ihm sechs Monate, um die hohe Miete zu senken. Das gelang dem Kläger, weil er eine Studentin als Untermieterin fand. Und er fand auch wieder Arbeit. Doch noch innerhalb der Probezeit wurde ihm gekündigt. Arbeit weg, Studentin weg, Miete zu hoch.

„Angemessene Wohnung“

Das Job-Center wollte nun nur noch die Kosten für eine „angemessene Wohnung“ übernehmen. Für einen alleinstehenden Hartz-IV-Bezieher in Hannover sind das etwa 400 Euro plus Heizung. Der Kläger verwies auf den angespannten Wohnungsmarkt in Hannover. Außerdem sei er ein „Neufall“, also müsse die sechsmonatige Frist von Neuem beginnen.

„Das ist eine relativ neue und umstrittene juristische Frage“, sagt LSG-Sprecher Christian Kreschel. Insofern habe das LSG einen Mittelweg gewählt, und dem Kläger weitere drei Monate zur Verringerung der Miete eingeräumt.

Von Thomas Nagel