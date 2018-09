Hannover

Schwitzen in der Mittagssonne Mitte September? Nein, das hält wohl niemand für normal. Dass es am Dienstag in Hannover besonders heiß war, hat jeder bemerkt. Wie besonders die Hitze aber tatsächlich war, das hat jetzt auf Nachfrage der Deutsche Wetterdienst erklärt: „Noch nie war es an einem 18. September in Hannover so heiß wie an diesem“ – zumindest seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Mit 32,3 Grad Celsius, die am Flughafen in Langenhagen gemessen worden sind, war es satte zwei Grad wärmer als am 18. September 1989 – der bisherige Spitzenreiter. Am wärmsten war es am Dienstag in der Region Hannover in Barsinghausen-Hohenbostel. Dort hat der DWD sogar 32,6 Grad Celsius gemessen.

Allerdings: Schaut man nicht auf das genaue Datum, gab es in Hannover durchaus schon wärmere Septembertage. So wurden am 16. September 1947 sogar 33 Grad Celsius gemessen. Auch 2016 wurde die 30-Grad-Marke in Hannover im September gleich mehrfach überschritten.

Die meisten Städte verpassen den Rekord

In Niedersachsen verpassten die meisten Städte den Rekordwert: Vor allem die Jahre 1947 und 2016 konnten mit derart vielen heißen Septembertagen aufwarten, dass die Höchstwerte nicht erreicht wurden. Göttingen zum Beispiel schaffte es am Dienstag auf 30,5 Grad Celsius – drei Grad zu wenig für den Rekord im September.

So oder so: „Es war ungewöhnlich warm im Norden“, stellte der zuständige Meteorologe vom DWD mit Blick auf die Zahlen am Mittwoch fest. „Aber im September lässt man sich das doch ganz gern gefallen.“

Von car/RND