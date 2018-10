Hannover

Und auch die Freibadsaison ist noch nicht ganz vorbei: Beispielsweise das Annabad in Hannover hatte die Saison zwar offiziell am 3. Oktober beendet, allerdings blieben die Türen offen. Schwimmer dürfen für einen Euro rein. Am Freitag tummelten sich rund 200 Menschen im Wasser, ebensoviele wurden am Samstag erwartet. Bis 10.00 Uhr waren es bereits rund 30 Besucher. Wirklich beendet werden soll die Saison dort erst, wenn das Wetter schlechter wird.

Auch am Sonntag soll es sonnig und trocken bleiben - bis zu 27 Grad sind möglich, in den Hochlagen im Harz bis zu 21 Grad. In der Nacht zum Montag sollen nahe der Ems Wolken aufziehen, es bleibt aber trocken. Erst am Montag verbreiten sich langsam Wolkenfelder.

Viele Menschen seien angesichts des sonnigen Wetters an den Strand gekommen - alle im T-Shirt, sagte eine Sprecherin der Kurverwaltung Dangast am Samstag. „Es ist sehr voll.“ Kein Wunder: beispielsweise auf den ostfriesischen Inseln herrschten am frühen Samstagnachmittag schon etwa 21 Grad bei Sonnenschein und mäßigem Südwind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Emsland sowie im Harz-Vorland und von Goslar bis Wolfsburg sei die Marke von 25 Grad bereits überschritten - und es sollten im Laufe des Tages noch ein paar Grad mehr werden. Ein Meteorologe sagte, es sei „wieder ein Sommertag im Herbst“.

Der Strand des Nordseebades Dangast war nach Einschätzung der Kurverwaltung fast so gut besucht wie im Hochsommer. Allerdings: Strandkörbe gebe es keine mehr, die seien im Winterlager - diese Auflage müsse ab Oktober wegen der Sturmflutzeit erfüllt werden. Die Menschen säßen mit Decke oder Strandmuschel im Sand.

Auch in Wilhelmshaven ist die Strandkorb-Saison bereits abgelaufen, dennoch war der Strand beliebt - und profitierte laut Wilhelmshaven Touristik von den vielen Tagesgästen an der Küste. Außerdem lockte am Wochenende das Wilhelmshavener „Lichtermeer“, eine Veranstaltung am Südstrand mit geheimnisvoll leuchtenden Objekten und in allen Farben schillernden Licht-Installationen.

