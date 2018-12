Hannover

Es ist eine richtige Frickelarbeit: Detlef Biermann von der Stadtreinigung nerven die zahlreichen Zigarettenstummel in der Innenstadt. „Die fallen immer in die Ritzen des Pflasters rein und sind kaum wegzubekommen“, ärgert sich der 59-Jährige. Und so geht es nicht nur Biermann, sondern auch seinen Kollegen bei der Straßenreinigung.

Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD) will deshalb die Tabakindustrie an den Kosten für die Beseitigung weggeworfener Zigaretten beteiligen. „Wer Wegwerfartikel herstellt, soll mehr Verantwortung für den Mull übernehmen müssen.“

Auf offene Ohren stößt sie dabei beim Entsorger Aha. „Auch wenn sich die Kosten für die zusätzliche Beseitigung der Zigarettenstummel nicht verifizieren lassen, entsteht Aha regelmäßig ein erheblicher Mehraufwand bei der Stadtreinigung“, sagt Matthias Quast, Leiter der Aha-Stadtreinigung. Denn insbesondere auf losem Untergrund oder Kopfsteinpflaster ließen sich die Kippen nur schwer entfernen. Besonders schlimm sei dies an Ampeln oder Parkstreifen, wo zumeist Autofahrer ihre kompletten Aschenbecher entleerten.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies steht dem Vorschlag seiner Parteifreundin „grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber.“ Neben der aufwendigeren Reinigung bestehe zudem die Gefahr, dass Tiere die für sie giftigen Kippen auffräßen. „Die Verbraucher sind in erster Linie selbst gefordert. So viel Verantwortungsbewusstsein muss man eigentlich erwarten können“, sagt Lies.

Widerstand kommt vom Deutschen Zigarettenverband. Dessen Geschäftsführer Jan Mücke schlägt vor, dass die Kommunen das achtlose Wegwerfen von Zigaretten konsequent als Ordnungswidrigkeit einstufen sollten. Auch die CDU-Umweltpolitikerin Marie-Luise Dött ist gegen die Schulze-Pläne. „Unternehmen dürfen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Konsumenten ihre Produkte achtlos entsorgen.“

In Hannover haben die meisten Mülleimer einen Aschenbecher. „Wenn wir die Kippen da rausholen, sind das für uns nur zwei Handgriffe“, sagt Biermann. Die Aschenbecher in den Papierkörben würden allerdings kaum genutzt, beobachtet er: „Die meisten Menschen werfen ihre Kippen einfach so auf den Boden.“ Wie es richtig geht, macht der Raucher selbst vor. Seine Zigarette drückt er am Mülleimer aus. „Hier in der Innenstadt steht alle zehn bis 15 Meter so ein Eimer. So schwer ist das nicht“, sagt er.

Von Sascha Priesemann