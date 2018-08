Hannover

Im vertraulichen Teil des am Mittwoch tagenden Bauausschusses wird es hitzig hergehen. Die Drucksache zum Ricklinger Kneippweg steht auf der Tagesordnung. Wie die NP exklusiv berichtete, will die Stadt auf dem Parkplatz am Ricklinger Bad doch keine Modulanlage für Flüchtlinge bauen. Auch wenn der Verzicht im schlimmsten Fall 1,65 Millionen Euro kostet.

Für drei Jahre befristet sollte die Menschen aus Kriegs– und Krisengebieten dort unterkommen. Zunächst war an 100 gedacht, dann nur noch an 80. Der Generalunternehmer musste die Pläne ändern, den Baubeginn verschieben. Die Stadt wird mit ihm und allen Firmen über Entschädigung verhandeln.

„So dicke haben wir es nicht, dass wir 1,65 Millionen Euro in den Sand setzen können“, findet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Aufträge seien vergeben, erste Arbeiten gemacht, Container bestellt worden. Das Vorhaben jetzt aufzugeben scheint ihm überstürzt.

„Wir werden das sehr sorgfältig beraten“, versichert SPD-Fraktionsvorsitzende Christine Kastning. grundsätzlich ist sie – ebenso wie Grünen-Kollegin Freya Markowis – für Flüchtlingsheime, die nicht befristet zu nutzen sind, sondern nachhaltig Wohnraum bieten. CDU-Fraktionschef Jens Seidel erinnert daran, dass der Standort von Anfang an umstritten war. Ihn gegen massiven Protest von Anwohnern erst durchzusetzen und jetzt aufgeben zu wollen, sei „das Ergebnis unkoordinierter Planung über Monate, wenn nicht Jahre“.

„Man hätte früher entscheiden sollen“, findet Ricklingens Bezirksbürgermeister und SPD-Ratsherr Andreas Markurth. Ein Flüchtlingsheim an der Stelle („mitten im Überschwemmungsgebiet“) sei sehr aufwendig und schwierig z realisieren. Der Bezirksrat habe sich gleichwohl für den Standort entschieden – „auch wenn uns das Thema bei der Kommunalwahl um die Ohren geflogen ist“. Er begrüße, dass die Verwaltung den Verzicht vorschlägt. „Mit Anwohnerprotest hat das nichts zu tun.“

Von Vera König