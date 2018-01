So wird der Freitag in Hannover

Von der Feuerwehr zersägte Bäume liegen nach dem Orkan-Tief in Groß-Buchholz.© dpa

Hannover. Nach dem heftigen Sturmtief "Friederike", bei dem bundesweit mindestens sechs Menschen starben, hat sich die Lage in Hannover beruhigt.

Erstmal vorweg das Wetter: Nach dem starken Sturmtief "Friederike" am Donnerstag ist es in Hannover kaum noch windig. Dafür hat es sich aber abgekühlt. Auf den Straßen ist es deshalb am Vormittag noch glatt. Gegen Mittag kommt dann vielleicht sogar die Sonne raus und es wird etwas wärmer.

Auf den Straßen ist ordentlich was los. Aufgrund der Sturmschäden ist die B442 zwischen Wunstorf und Haste noch komplett gesperrt. Heute wird zudem auf der B65 bei Sehnde die Geschwindigkeit gemessen.

Deutlich mehr Behinderungen gibt es aber im Bahnverkehr. Die Folgen des Orkans schränken die Züge noch ein. Auch der Nahverkehr könnte nur langsam wieder aufgenommen werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Welche Züge und S-Bahnen wieder fahren sehen Sie hier. Aktuelle Informationen zum Bahnverkehr gibt es hier.

Diese Themen bewegen heute Hannover

- Die Deutsche Fußball Liga (DFL) könnte heute eine Entscheidung zur Ausnahme von der 50+1-Regel bei Hannover 96 treffen. Clubchef Martin Kind hat einen entsprechenden Antrag bei der DFL eingereicht und hofft auf Zustimmung. Andernfalls werde er klagen, bekräftigte Kind beim Neujahresempfang am Donnerstag.

- Nach dem Sturmtief "Friederike" laufen weiter die Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr rückte alleine am Donnerstag bis 21.30 Uhr 278-mal aus. Mehr Informationen finden Sie hier.

- Um 20 Uhr ist Hansi Kraus mit einer Adaption der legendären "Lausbubengeschichten" im Theater am Aegi. Um 20 Uhr geht es los. Die NP sprach vorab mit ihm über Norddeutsche und Bayern, über Streiche und über das Dschungelcamp.

Weitere Top-Themen das Tages

GroKo-Auseinandersetzung in der SPD bis zuletzt

Setzen sich die GroKo-Befürworter oder die Gegner durch? Kurz vor dem richtungsweisenden SPD-Parteitag am kommenden Sonntag spitzt sich die parteiinterne Auseinandersetzung über eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union zu. Heute beraten die SPD-Landesparteivorstände in Rheinland-Pfalz und Bayern als letzte über das Für und Wider eines solchen Bündnisses. Förmliche Beschlüsse oder Empfehlungen sind aber nicht geplant.

Bundestag beschäftigt sich mit Familiennachzug

Die Union will im Bundestag einen Gesetzentwurf zum Familiennachzug für Flüchtlinge einbringen. CDU und CSU wollen erreichen, dass die Familienzusammenführung für subsidiär Schutzberechtigte mindestens so lange ausgesetzt bleibt, bis die nächste Regierung dafür neue Regeln aufgestellt hat. Betroffen ist, wer nicht als politisch verfolgt oder schutzberechtigt gilt, im Herkunftsland aber trotzdem ernsthaft gefährdet wäre, etwa weil ihm dort Todesstrafe oder Folter drohen.

Merkel trifft Frankreichs Staatschef Macron in Paris

Kanzlerin Angela Merkel wird um 17.00 Uhr Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Paris treffen. Thema ist vor allem der bevorstehende 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Freundschaftsvertrags am Montag nächster Woche. Die beiden Spitzenpolitiker wollen zudem europapolitische und internationale Fragen erörtern.

Droht Washington ein „Shutdown“?

Kurz vor Fristablauf spitzt sich in Washington die Krise um einen möglichen Regierungs-Stillstand zu. Bis heute Nacht muss eine Lösung zur Finanzierung der Regierung gefunden werden, um eine drohenden „Shutdown“ abzuwenden. Ein Erfolg für die Versuche der regierenden Republikaner, kurz vor Schluss noch eine Übergangslösung für zunächst vier Wochen hinzubekommen, erschien zuletzt immer fraglicher. Im Falle eines Stillstandes würde der Öffentliche Dienst in den USA in Teilen zum Erliegen kommen.

