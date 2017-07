So wird der Freitag in Hannover

Service

Wie bei uns üblich gibt es das morgendliche Update mit: dem Wetter, dem Verkehr und den wichtigen Dingen aus und in Hannover.

Hannover. Guten Morgen! Werden wir heute die große Flut erleben? Momentan geht die Feuerwehr noch nicht davon aus. Den Höchststand für den Pegel könnten

wir heute trotzdem bekommen. Dieses und andere Themen heute in Hannover:

- Das Hochwasser füllt heute die Leine. Vermutlich in keiner bedrohlichen Menge, so die Prognosen. Grund für die Schäden südlich von Hannover ist auch, dass der Fluss Innerste nicht richtig in die doch bereits recht volle Leine abfließen kann. Städte wie Hildesheim oder Sarstedt hat es bereits erwischt. http://neuepresse.de/Nachrichten/Niedersachsen/Uebersicht/Das-Hochwasser-zieht-in-Richtung-Hannover

- Ministerpräsident Weil will sich um 10 Uhr zum Hochwasserschutz in Hannover äußern.

- Um 17 Uhr ist heute am Georgsplatz eine AfD Kundgebung. Zeitgleich veranstaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Art Mahnwache mit dem Namen: AfD geht baden

Das Wetter: Regnen soll es nicht! Was angesichts der angespannten Lage sehr gut ist. Die Temperaturen klettern auf 22 Grad.

Der Verkehr: Auf der A2 Hannover Richtung Dortmund sind zwischen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld Straßenschäden. Erlaubt ist dort nur eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Ansonsten gibt es bisher (Stand 7 Uhr) noch keine Meldungen aus Hannover.

Kommt gut und sicher durch den Tag!