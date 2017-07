So wird der Freitag in Hannover

Service

Guten Morgen! Pünktlich zum Tagesanbruch haben wir die wichtigsten News in und um Hannover für euch zusammengestellt.

- Offensichtlich ist gerade Saison. Wie letztes Wochenende ist wieder ein Essensfestival. Genauer gesagt handelt es sich um Burger und Craft Beer auf dem Ernst-August-Platz.

- Letzte Saison lief es ja in der Rückrunde nicht so toll, aber jetzt ist eine neue Chance. Die Recken des TSV Hannover-Burgdorf spielen im Test gegen die HSG Langenhagen in der Robert-Koch-Reaschule um 19 Uhr.

- Im Prozess einer Messerstecherei in Herrenhausen wird heute das Urteil gegen 9 Uhr aus dem Landgericht erwartet.

Verkehr: Auf der A2 besteht Gefahr wegen Gegenständen auf der Fahrbahn zwischen Hannover-Ost und Lehrte -Ost. Und auf der A27 gibt es zwischen Verden-Ost und Walsrode-West drei Kilometer Stau, für Schwerverkehr ist die Strecke nicht passierbar.

Wetter: Es wird angenehm warm heute. Bei 22 Grad ist der Himmel allerdings bedeckt. Erst gegen Abend kommt die Sonne raus.

Und hier noch eine traurige Meldung von gestern Abend: Linkin-Park Sänger Chester Bennington hat Selbstmord begangen: http://neuepresse.de/Nachrichten/Panorama/Uebersicht/Linkin-Park-Saenger-Chester-Bennington-ist-tot

Kommt gut durch den Tag!