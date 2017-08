So wird der Donnerstag in Hannover

Service

Das sommerliche Wetter ist nach zwei Tagen auch schon wieder vorbei. Dafür geht es heute endlich wieder mit Handball los - im Heimspiel.

Hannover. Der Firmenlauf B2Run startet am Maschsee seine Runden.

Sportliche ist es auch in der Tui-Arena, denn der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf empfängt im ersten Heimspiel SG Flensburg-Handewitt. Um 20.30 Uhr geht es los.

Außerdem spielt Hannover 96 und Arminia Hannover in einem Testspiel gegeneinander an.

Zum Auftakt des Festivals Tanztheater International präsentiert die französische Kompanie „Black Sheep“ am Donnerstag (20.00 Uhr) eine deutsche Erstaufführung. Die Produktion „Fact“ sei eine Fusion aus Hip-Hop und zeitgenössischem Tanz, teilten die Organisatoren mit. Bis zum 9. September sind zwölf Produktionen aus zehn Ländern zu Gast in Hannover. Tanztheater International geht bereits zum 32. Mal in Hannover über die Bühne. „Die Festivalgäste vereint ein wacher und genauer Blick auf unsere Gegenwart“, sagte Festivalchefin Christiane Winter. Das Tanzstück „Boys“ von Roy Assaf aus Israel, das Stereotype von Männlichkeit hinterfragt, ist ebenfalls erstmals in Deutschland zu sehen.

Im GOP Variete-Theater startet heute die neue Show "Metropolitan" mit ihrer Jubiläumsgala.

Die Hip-Hop-Gruppe "Cypress Hill" aus Los Angeles tritt am Abend auf der Gilde Parkbühne auf. Einlass ist um 18 Uhr. Aus Sicherheitsgründen sind nur Taschen und Rucksäcke bis zur Größe von einem DIN-A4-Blatt erlaubt. Auch ein paar glückliche NP-Leser konnten Karten für den Auftritt gewinnen.

Auch der Wahlkampf geht weiter. Yasmin Fahimi trifft sich heute Abend zum Gespräch mit Gerhard Schröder im Neuen Rathaus. Thema: Kann man die Globalisierung sozial gestalten? Ministerpräsident Stephan Weil besucht die Grundschule Hägewiesen und will herausfinden: Wie geht es weiter bei uns vor Ort?

Verkehr

Die Region Hannover überprüft heute in Uetze die Geschwindigkeit. Die Polizei blitzt auf der B6 in Neustadt. In und rund um Hannover ist die Bahn frei.

Wetter

Heute sind 19 Grad, ein paar Schauer gibt es - eben unbeständig. Den Regenschirm sollte man lieber nicht vergessen. Offizieller Herbstanfang ist allerdings erst am Freitag.

Wir wünschen einen schönen Donnerstag!