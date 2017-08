So wird der Dienstag in Hannover

Service

Fußball, Kultur und Spaß - in Hannover ist auch an diesem Dienstag einiges los. Und: Der Sommer lässt sich endlich blicken.

Hannover. Heute findet die europäischen Schwimmmeisterschaften für Polizisten im Stadionbad statt.

Percival und Nick March treten im Kulturpalast Linden auf.

Auch nach dem Sieg gegen Schalke am Wochenende trainiert Hannover 96 wieder und macht sich fit fürs nächste Spiel.

Kleiner Parteitag CDU Niedersachsen mit Verabschiedung des Wahlprogramms für die Landtagswahl am 15. Oktober und Vorstellung des ersten Mitglieds des Kompetenzteams von Spitzenkandidat Althusmann.

Verkehr

Es gibt Radarkontrollen an der B522 in Langenhagen sowie in Sehnde. Die Straßen in Hannover sind überwiegend frei. Nur bei den Baustellen auf der B6 kann es ein bisschen stocken.

Wetter

Der Sommer kommt doch noch! Heute kein Regen, nur leichter Wind und das bei 28 Grad. Uns erwarten 12 Sonnenstunden.

Genießt den Dienstag!