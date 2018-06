Hannover

1200 Musiker treten am Donnerstag bei der zehnten Fête de la Musique in Hannover auf - viele Besucher werden zum Musikfest in der Innenstadt erwartet (hier geht es zum Programm). Sie müssen die Regenjacke zum Sommerstart aber wahrscheinlich nicht dauerhaft anbehalten. Denn zum Nachmittag nimmt der Regen Wetterprognosen zufolge ab.

Dafür zieht seit Donnerstagmorgen bis zum frühen Nachmittag eine dicke Regenfront über Hannover hinweg. Die Temperaturen sinken im Zuge dessen auf 14 Grad. Ab 15 Uhr könnte aber wieder etwas die Sonne rausschauen. Am späten Nachmittag wird es schließlich trockener - regnen kann es vereinzelt aber dennoch. Eine Jacke sollten Besucher zur Geburtstagsparty des Musikfestes aber aus anderen Gründen in jedem Fall mitnehmen. Denn zum Abend hin sinken die Temperaturen auf rund 12 Grad. Also kein Sommerwetter zum Sommerstart...

Wie das Wetter in Hannover in den kommenden Tagen wird, seht ihr in unserer Vorhersage.

