Meine Stadt Toilets of Hanover - Instagram-Account sammelt Bilder von Hannovers Toiletten Von der pikfeinen bis zur verranzten Toilette: Hannovers Klo-Landschaft ist vielfältig. Der Instagram-Account „Toilets of Hanover“ sammelt Bilder von den stillen Örtchen der Stadt.

Auf einer Toilette in Linden sieht es etwa ranzig aus –genau das gefällt den Fans von „Toilets of Hanover“. Quelle: Toilets of Hanover