Hannover

Es beginnt mit viel Energie: Escape aus Hannover treiben mit ihren Basslinien und Melodien die ersten Zuschauer aus den Schatten der Bäume am Zusammenfluss von Leine und Ihme. Endlich ist es soweit, das Fährmannsfest öffnet zum 35. Mal seine Pforten.

Zwischen Linden und der Nordstadt können Musik- und Kulturfans noch das ganze Wochenende Sonne, Klänge und Freude tanken. Tausende Besucher werden erwartet – auf dem vertrockneten Rasen tummeln sich Stadtbewohner mit Bierdurst. Die Dreieinigkeit heißt Staub, Hitze und Rock’n’Roll. Das „kleine Woodstock an der Leine“, wie man das Fest in Hannover schon länger stolz nennt, lockt eine vielfältige und bunte Anhängerschaft mit einem tollen Programm auf die Glocksee-Wiese.

Mit überregionalen Headliner-Bands und Newcomerbands aus der Region, mitten im Grünen und direkt am Wasser, besticht das Fährmannsfest durch seine unvergleichliche Atmosphäre und die zentrale Lage.

Kinderfest und Kulturbühne starten wie immer erst am Sonnabend auf der Faust-Wiese (siehe unten). Es gibt internationale Gastronomie, einen Biergarten und Liegewiese, Trödelstände und den Zeltplatz. „Tanz in der Sommernacht“ heißt es, wenn die Live-Acts ausgespielt haben.

Matagalpa befeuern den heißen Nachmittag mit ihrem minimalistischen Alternativ-Rock. Gitarrist und Sänger Niklas und Schlagzeuger Lennard sind als Duo schon bestens eingespielt. Mit einer akkuraten Portion Drums und kraftvollen Gitarren-Riffs, sind sie druckvoll und melodisch zugleich.

Colour Haze haben den langen Weg aus München angetreten, seit 1994 sind sie unterwegs, ihr Stoner Rock lebt maßgeblich von Black-Sabbath-Einflüssen, die komplexen Songstrukturen beinhalten Jazz-Elemente und spielfreudige Jam-Parts.

Als perfekter Konterpart betreten die quirligen und umtriebigen Esprits die Bühne. Die Braunschweiger Jungs, mit Mitte 20 im besten Rockstar-Alter, erspielen sich gerade niedersachsenweit eine treue Anhängerschaft. In Westen und mit dem herzerfrischenden Indie-Rock ihres neuen Albums „Men’s Business“ überzeugen sie: großartige Songs und clevere Melodien. Sie bekommen viel Beifall von ihren mitgereisten und jungen Fans.

Der Headliner Shantel & Bucovina Club Orkestar lebt Migration – hör- und tanzbar. Feine Klänge aus Südosteuropa, dem Nahen Osten und vom Mittelmeer verwandeln sie in kosmopolitische Popmusik. Der deutsche DJ und Produzent Stefan Hantel ist Shantel, der Hit heißt „Disko Partizani“, und der reißt zu später Stunde die Besucher mit sich.

Von Kai Schiering

So geht's weiter

Das Fährmannsfest legt Sonnabend und Sonntag erst richtig los. Die Musikbühne wird weiter bespielt: Sonnabend ab 15 Uhr von der Bigband der Helene-Lange-Schule, Source of Rage, One Strike Left, Alex Mofa Gang und Fehlfarben (Eintritt: 15 Euro), Sonntag ab 15 Uhr von Massentrend, The Planetoids, Joan Randall, Antiheld, Tequila & the Sunrise Gang und Zugezogen Maskulin. Außerdem aber beginnt heute auf der gegenüberliegenden Faust-Wiese das Kinderfest mit Hüpfburg, Karussell, Märchenerzählerin und vielen mehr. Und die Kulturbühne öffnet ab nachmittags – diese Programmpunkte sind kostenlos.