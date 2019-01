Hannover

Frühaufsteher aus Hannover wurden am Montagmorgen belohnt: Bei klarem Himmel konnte die totale Mondfinsternis beobachtet werden. Um 4.34 Uhr ging das Spektakel am nächtlichem Himmel los, als der Vollmond langsam in den Kernschatten der Erde rückte. Um 5.41 Uhr war er dann vollkommen im Kernschatten der Erde verschwunden.

63 Minuten dauerte die Mondfinsternis. Währenddessen war der Blutmond in seiner vollen Pracht zu sehen. Um 6.44 Uhr trat der Vollmond dann wieder langsam aus dem Kernschatten heraus. Unsere Fotografen und NP-Leser haben den Moment genutzt, um tolle Bilder zu machen. Die schönsten Aufnahmen gibt es in der Galerie!

Das sind die schönsten Bilder vom Blutmond über Hannover :

Von RND/af