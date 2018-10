Hannover

Nach dem regnerische Monatsanfang, sollen die Temperaturen von Dienstag bis Sonnabend bei mindestens 20 Grad Celsius liegen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ein großes Hochdruckgebiet beschert der Region Hannover in dieser Woche einen goldenen Oktober. Der Herbst ist da – und lässt sich überall in Bildern festhalten. Wie schön das aussehen kann, haben wir in einer Galerie zusammengestellt.

RND/kb