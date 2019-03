Hannover

Wer hätte gedacht, dass Micky Maus so gut Schlittschuh laufen kann? Die 3500 Zuschauer in der Tui-Arena waren am Freitagabend jedenfalls begeistert als die Disney-Figur über die Eisfläche sauste. Und das tat sie nicht alleine: An Mickys Seite waren noch 50 weitere Disney-Figuren. Denn „ Disney on Ice“ feierte Deutschland-Premiere.

Die Eislauf-Show ist international unterwegs und macht regelmäßig Halt in Deutschland. 550 000 Zuschauer haben das Spektakel in Deutschland bereits gesehen. In diesem Jahr gastiert „ Disney on Ice“ in Hannover und Berlin. Hannover machte den Anfang.

So flitzten Disney-Figuren von Schneewittchen über Donald Duck bis zur Meerjungfrau Arielle über das Eis. Die Charaktere tanzten, sangen und erzählten ihre Geschichten.

Die afrikanische Steppe aus „König der Löwen“ wurde dabei zur Eislandschaft. Elsa und Schneemann Olaf aus „Die Eiskönigin“ hingegen befanden sich auf ihrem gewohnten Terrain – denn auch auf der Kinoleinwand bewegen sie sich in einer eisigen Winterlandschaft.

Für das Publikum, das hauptsächlich aus Familien mit Kindern bestand, gab es einige Highlights. Die Disney-Figuren wussten, wie sie die Zuschauer zum Mitmachen animieren konnten. Drei Kinder aus dem Publikum wurden zum Beispiel auf einem Schlitten von Aladdins Dienern über das Eis geschoben.

Hier gibt es die Tickets

„ Disney On Ice“ spielt noch am Sonnabend um elf, 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag um zwölf und 16 Uhr in der Tui-Arena. Tickets für Kinder kosten ab 30,30 Euro und für Erwachsene ab 34,90 Euro. Karten gibt es in NP-Ticketshops und online unter .

Von Josina Kelz