Hamborger Veermaster: Im Gemischtwarenladen

Das nennt man dann wohl einen großen Gemischtwarenladen: An Bord des „Hamborger Veermaster“ gibt es von einem Wrap mit Flammlachs (neun Euro) über Backfisch mit Kartoffelsalat (8,50 Euro), Labskaus (10,50 Euro), China-Nudeln (5,50 Euro vegetarisch, 6,50 Euro mit Hühnchen) bis zur Riesen-Krakauer oder einer Curry-Wurst (beides vier Euro) und sogar einem süßen Abschluss mit Crêpes (drei Euro mit Zucker, vier Euro mit Nutella) für jeden Geschmack etwas. Bier (0,3 Liter) und Prosecco (0,1 Liter) gibts jeweils für drei Euro.

Wir probieren ein Brötchen mit Flammlachs, Salat und Honig-Senf-Soße (sieben Euro). Das Mengenverhältnis von Lachs und Salat stimmt, das haben wir auf dem Maschseefest mit zu viel Salat auch schon anders erlebt. Der Fisch ist gut durchgegart, könnte für unseren Geschmack aber rauchiger schmecken. An dem Crêpe mit Nutella ist nichts auszusetzen. Er ist nicht zu weich und hat genug Nuss-Nougat-Creme.Das Essen auf dem urigen Stand mit vielen Sitzgelegenheiten, Stehtischen und -lampen werden Gäste oft mit musikalischer Begleitung genießen können. In unserem Fall bei einem Auftritt eines Shanty-Chors, oder später bei Musik von Helene Fischer bis Andrea Berg.

NP-Tipp: Auch hier wird der Bowle-Trend unterstützt: Neben alkoholfreier Bowle (Melone oder Erdbeere, 0,3 Liter für fünf Euro) gibt es beispielsweise ein sehr leckeres Wodka-Bitterlemon-Getränk (sieben Euro). sli

Gosch: Wo Genießer leckeren Fisch angeln können

Wenn nicht hier, wo dann? Bei „Gosch Sylt“ in Höhe der Geibelstraße gibt es Fisch (und am Rande auch ein Brot mit Serrano-Schinken oder ein Rinder-Carpaccio).Der Stand in weißer, edler Holzoptik ist relativ groß, das Angebot für warme Gerichte liegt zentral, wie für die Getränke. An Ausgaben rechts oder links gibt es Fischbrötchen. Überall steht ausreichend Personal hinter den Tresen – Wartezeiten dürfte es kaum geben. Viele Plätze an den Tischen sind mit einem Zelt überdacht – in diesem Sommer weniger ein Schutz gegen Regen als gegen die pralle Sonne. Und sie bieten einen tollen Blick auf den Maschsee.

Hier sollte man also auf Fisch setzen. Und das lohnt sich. Der Thunfisch im Sesam-Mantel auf Rucola-Parmesan-Salat mit Brot ist mit 24 Euro nicht gerade günstig, aber jeden Cent wert. Die Thunfischscheiben sind nicht zu lange angebraten, der Sesamrand mit seinem kräftigen Geschmack ergänzt den zarten Thunfischgeschmack perfekt. Der Rucola rundet das Ganze mit leichter Schärfe und Frische ab. Wenn es knuspern soll, beißt man in das Krustenbrot.Ebenso können wir das Knusperbrot mit Flusskrebsfleisch, Frischkäse und Rucola (14 Euro) empfehlen. Eine Sweet-Chili-Marinade gibt den Flusskrebse eine gute Schärfe, gemildert vom Frischkäse.Dazu passt der frische und fruchtige Chardonnay (0,2 Liter für 6,50 Euro), der gut gekühlt leicht moussiert. Der Pinot Grigio (0,2 Liter für 6,50 Euro) ist leider charakterlos und kommt über das Niveau eines Hausweines in Blechkrügen nicht hinaus.

NP-Tipp: Im hinteren Bereich kann man an Tischen in übergroßen Strandkörben essen und seinen Wein genießen. Ein herrlicher Schattenplatz an heißen Tagen. sli

Seewirtschaft: Geflüsterte Empfehlungen und vermisste Drinks

Es gibt Hinweise, die sollte man einfach nicht ignorieren. Dazu gehören zum Beispiel Empfehlungen von Servicekräften zur Karte, die einem im Vorbeigehen leise zugeflüstert werden. „Probieren Sie auf jeden Fall den Wurtsalat. Der ist richtig gut.“Das Studium der Karte geben wir bei der Hitze schnell auf, die Luft ist am frühen Abend nämlich auch an den schattigen Plätzen am See noch ziemlich drückend. Natürlich nehmen wir den Bayrischen Wurstsalat mit Käse und Brot (7,50 Euro). Und eine Bratwurst im Brötchen, die man allerdings nicht mit bestellen kann. Man muss sie sich an der Grillstation holen und dort auch bezahlen (3,50 Euro). Dazu ordern wir noch einen Aperol Spritz (6,50 Euro) – und einem launigen Maschseefest-Abend steht nichts mehr im Weg.Die Klagen vom Nachbartisch trüben ein wenig die Aussichten. Dort wartet ein Ehepaar seit einer Stunde auf ein Bier und ein Wasser. Noch bevor wir nervös werden könnten, kommt der Wurstsalat – es dürften keine fünf Minuten verstrichen sein. Das Essen hat eine angenehme Frische, die Säure ist genau richtig, vom Käse hätte es etwas weniger sein können. Auch die Bratwurst ist knackig, lag nur auf einer Seite zu lange auf dem Grill.

Es läuft ganz gut – doch nach dem Essen kommt der Durst. Und die Drinks werden vermisst. Nach 30 Minuten geben wir auf, verzichten auf die Aperol Spritz und bezahlen. Immerhin: Der Service-Mitarbeiter ist bemüht, das technische Dilemma, das Grund für die Wartezeiten ist, zu erklären. Und das Fest steht ja noch am Anfang. „Wir werden das in den nächsten Tagen besser hinbekommen“, verspricht er.

NP-Tipp: Sollte es abends noch einmal kühler werden, unbedingt die Thai-Currysuppe (5,50 Euro) probieren. zp

Casa Blanco mit Côte-d'Azur-Feeling

Huch, was machen wir denn plötzlich an der Côte d’Azur? Ach, es ist doch nur das „Casa Blanca“, aber das blau-weiße Ambiente – die weiß lasierten hohen Tische und Sitzbänke mit den türkisfarbenen Kissen – , die an Meer und Fisch erinnernde Tischdeko, dazu die sauberen Weingläser mit gekühltem Inhalt und das schöne Besteck verwandeln so einen schnöden Geibeltreff in einem mediterranen edlen Urlaubsort. Hier treffen sich fröhliche Menschen, die eine sowohl gepflegte als auch gemütliche Sundowner-Atmosphäre zu schätzen wissen.

Zum erfrischenden Chardonnay (0,2 Liter für 6,50 Euro) und Spätburgunder Kiefer (ein äußert geschmackvoller Rosé für ebenfalls 6,50 Euro) schmeckt die Vesperplatte für zwei Personen, die auch drei Leute sättigt. Was ist drauf? Kräftiger italienischer Landschinken, würzige Cacciatore-Salami, Roastbeef und Vitello Tonnato, unverkochte Antipasti, Café-de- Paris-Butter, Gruyèrekäse, ein himmlisches Lachstatar, ein nicht zu ziegig schmeckender provencialischer Ziegenkäsedip sowie gute Oliven und nicht zu wenig Brot von Gaues. Natürlich kann man 25 Euro für eine Art Vorspeisenplatte zu teuer finden, aber die Lebensmittel sind wirklich köstlich, qualitativ hochwertig und mehr als eine gute Unterlage für ein zweites Glas Wein.Musik „wie von früher“, also tanzbarer Gute-Laune-Funk der 1980er und 1990er Jahre, kommt übrigens von Kanzler DJ alias Michael Gürth. Französische Chansons würden auch passen – „La mer“ am Maschsee.

NP-Tipp: Ex-Casa-Blanca-Chef Bodo Linnemann ist hier übrigens allgegenwärtig. Sowohl persönlich als auch auf Bildern – und in Form seiner an die Decke geschriebenen Sprüche. Wie der Mann etwa sinnloses Saufen interpretiert, hat durchaus poetische Züge. rue

Clichy: Die beste Roulade der Stadt

Wer Wert auf guten Service und einen tollen Platz am See legt, sollte unbedingt einen Abstecher zum Restaurant Clichy machen. Wir kommen erst um 22.27 Uhr. „Sie möchten etwas essen? Ich schaue schnell, ob die Küche noch geöffnet ist“, sagt unsere Bedienung, nachdem sie uns freundlich begrüßt hat. Rasant kehrt sie an den Tisch zurück: „Sie haben Glück, noch drei Minuten.“Leichte Salate, wahlweise mit Ziegenkäse und Honig (12,50 Euro) oder Knoblauchgarnelen (14 Euro), ebenso gebratene Jakobsmuscheln mit Taboulehsalat (18 Euro) stehen im Clichy auf der Karte. Da es mit 26 Grad am Abend aber kühler als in der Nachmittagssonne ist, entscheiden wir uns für den deftigen Klassiker: Oma Conrads Rinderroulade – aus dem Reimann’s Eck (19,50 Euro). Dazu gibt es Rotkohl und Kartoffelpüree. Alles wird schnell serviert.

Zu dritt machen wir uns über das Gericht her. Unser Urteil: die beste Roulade Hannovers. Butterweiches Fleisch in einer köstlichen Soße, sehr gut gewürzter Kartoffelbrei. Mit diesem Gericht kann man nichts falsch machen. Auch der Grauburgunder (0,2 Liter für 6,50 Euro) ist gut gekühlt und trifft unseren Geschmack. Dazu bestellen wir noch ein Mineralwasser (2,50 Euro).Während an anderen Ständen oft laute Musik Gespräche stören, besticht das Clichy durch ein gediegen französisches Ambiente. Fast wie ein Ausflug in die Provence. Weinfässer neben, duftende Lavendelpflanzen auf den Tischen. Einziger Kritikpunkt: Die Plastiktischdecken passen nicht hierher. Insgesamt überzeugt uns aber der Stand, den wir uns hier das ganze Jahr wünschen würden.

NP-Tipp: Unbedingt vorher mit Mückenschutz einsprühen. Die LED-Lampen neben den Tischen ziehen störende Mücken an. bl

Löwenbastion: Sylter Schick und Essen von der Stange

Sie hat sich herausgeputzt, die neue Löwenbastion. Seit vergangenem Jahr wird sie von der Agentur „Event it“ betrieben und die hat die Location mit tollem Mobiliar, weißen Zelten und funkelnden Kronleuchtern veredelt – auch Teile des Publikums erscheinen im Sylter Schick.Das gastronomische Angebot ist gewaltig und wurde in diesem Jahr sogar um einen Stand mit Eis und Kaffeespezialitäten erweitert. Hungrige Gäste können aus den Angeboten von den Ketten Dean & David (Bowls, Salate, Currys), Vapiano (Pasta, Pizza, Antipasti) und dem Caterer Cosmopolitan (Burger, Steaks, Stullen) wählen. Speisen und Getränke kann man sich übrigens selbst holen oder von dem aufmerksamen Personal an den Tisch bringen lassen.

Wir ordern bei einem netten jungen Mann die Crunchy Beef Bowl (11,50 Euro). In dem angesagten Schüsselgericht mit symmetrisch angeordneten Zutaten finden sich Rinderbruststreifen, Edamame, Tomaten, Mango, Reis, Quinoa und einiges mehr. Das Fleisch ist in Ordnung, doch die japanischen Bohnen schmecken fad, die Tomatenstücke sind grob, die Mango nicht ganz reif und die Quinoa zu weich. Solide sind die zwei kleinen Currywürste mit Heidedrillingen und cremiger Sour Cream (neun Euro), wobei uns die Currysauce zu säuerlich und die Kartoffeln teils zu weich sind. Sehr gut gefallen uns der Weißburgunder und der Sauvignon Blanc (je 7,50 Euro) vom „La Rock“-Stand.

NP-Tipp: Von 16 bis 18 Uhr kosten Cocktails fünf Euro. jub

Wild Geese: Irische Gelassenheit und Burger vom Harp

Weit weg vom großen Trubel liegt das irische Dorf zwischen Aspria und Löwenbastion. Uns gefällt die Beschaulichkeit des Ortes: Die Gastrowagen sind im Rondell angeordnet, Holzpaletten-Möbel stehen unter Sonnensegeln und auch die großen Bäume spenden viel Schatten. Auch wenn keine Livebands spielen, erklingt irische Fidelmusik aus den Boxen. Das muss man mögen, aber das scheint das entspannte Publikum – vorwiegend Paare aller Altersklassen – auch zu tun.

Zu unserer Freude entdecken wir die Burgerstation vom The Harp am Schwarzen Bären, der Pub macht nach Meinung vieler die besten Hamburger der Stadt. Wir ordern den Harp-Burger (neun Euro) mit einer medium gebratenen Bulette und Cheddar-Käse, mit eingelegten Gurken, frittierten Zwiebeln und der würzigen Harp-Sauce. Genüsslich beißen wir in den Brioche-Bun und bedauern die Stations-Mitarbeiter, die laufend „Julian“ oder „Ingrid“ über das Gelände rufen müssen, wenn eine Bestellung fertig ist.

Am Stand von Paddy’s Irish Pub gibt es Landestypisches wie Irish Stew (6,50 Euro), Cottage Pie (vier Euro) oder das „Full Irish Breakfast Sandwich“ (sieben Euro) mit Schinken, Ei, Bohnen und vielem mehr. Wir entscheiden uns für Fish & Chips (7,50 Euro) und freuen uns über ordentliche Pommes und herrlich saftige und kross panierte Fischstücke mit einer phänomenalen Chili-Majo. Darauf einen kalten Apfel-Cider (vier Euro)!

NP-Tipp: Sonntags ab elf Uhr wird hier Spanferkel gegrillt. jub

Maschseequelle: Nicht die Quelle des guten Geschmacks

Es ist rustikaler und ruhiger als an anderen Orten rund um den See – dafür ist die Maschseequelle bekannt. In der Mitte liegt feiner Sand, im Liegestuhl, direkt vor der Bühne, können wir uns zurücklehnen und der Live-Musik lauschen – da kommen Urlaubsgefühle auf. Jetzt fehlt nur noch die passenden Leckereien. Viel Auswahl gibt es an einem Donnerstagabend allerdings nicht. Aus der Not entscheiden wir uns für den Grillstand – der Fischstand nebenan hat leider geschlossen.Hinter einer beschaulichen Theke werden Würste gebraten und Kartoffeln frittiert. Wir ordern die Klassiker: Krautsalat (zwei Euro), Bratcurry (drei Euro), Portion Pommes (2,50 Euro), Kartoffelsalat (zwei Euro) und Leberkäse im Brötchen (drei Euro). Süßen Senf dazu? Nehmen wir.

Wir beobachten den Grillmeister, während er das Essen zubereitet. Große Kochkunst sieht anders aus: Der Kartoffelsalat aus der Packung wird lieblos in eine Pappschale gewuchtet, dem Krautsalat ergeht es ähnlich. Dass die Salate Fertigprodukte sind, merkt man schnell: Sie sättigen, sind aber keine Geschmacksexplosion. Mit den Pommes ist das ähnlich. Statt nach Kartoffeln schmecken sie nur noch nach Frittierfett. Wir sind uns einig: Das haben wir im Freibad schon mal besser gegessen. Auch bei der Currywurst fehlt der letzte Schliff – der Ketchup könnte fruchtiger sein, die Wurst knackiger. Beim Leberkäse-Brötchen vergeht uns schon vor dem ersten Bissen der Appetit – der Grillmeister hat das Fleisch mit den Fingern aufs Brötchen befördert.

NP-Tipp: Donnerstags um 19 Uhr werden Tanzshows zum Mitmachen angeboten. srt