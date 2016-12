"Night of the Proms"

Die Nacht der Stars in der Tui-Arena - gestern feierte Hannover mit Ronan Keating, Stefanie Heinzmann, Natasha Bedingfield und den Simple Minds eine lange Hit-Party.

Hannover. Meine Güte, hat sich der Robert Groslot verändert. Er trägt am Dirigentenpult in der Tui-Arena Korsett, Lederhose und eine Art Gehrock, dazu auffallend weibliche Formen. Die Verwirrung hält nicht lange an: Groslot hat nach bald 1000 Ausgaben aufgehört als Dirigent der „Night of the Proms“. Gestern Abend schwingt – erstmals in Hannover – seine Nachfolgerin, Alexandra Arrieche aus Brasilien, den Taktstock. Ein bisschen frischer Wind für eine Veranstaltung, die nicht mehr neu erfunden werden muss.

Das Orchester Il Novecento und die Band NOTP Backbone spielen, der Chor Fine Fleur singt, Uwe Bahn moderiert – „Music, Maestra, please!“ Alles (fast) wie immer, zum Glück. Die Mischung aus Pop und Klassik stimmt wieder – und sie funktioniert. 20 Proms-Ausgaben gab es bislang in der Arena in Hannover; gestern wurde der 175 000. hiesige Gast begrüßt, Elke Herzberg-Holzfuß aus Burgdorf. „Ich bin ganz sprachlos“, sagte sie durch ihren dicken Strauss Blumen hindurch ins Mikro: „Das ist ein krönender Abschluss.“ Für viele hier gehören die Proms zur Vorweihnachtszeit wie Glühwein und Spekulatius, ein musikalisches Winterwunderland.

Es kommen Hits über Hits: Zum Beispiel „My Man is a mean Man“ von Stefanie Heinzmann, die ihre Show ansteckend euphorisch auf die Bühne bringt und die am Ende die beste Sängerin des Programms ist. Oder Ronan Keatings „Life is a Rollercoaster“ in einer dandyhaften Version wie von Burt Bacharach oder „Belfast Child“ und „Don‘t you“ der Simple Minds. Den starten sie zwei Mal, Jim Kerr verpasst seinen Einsatz, sagt zum Publikum: „Sie waren perfekt, ich habs verschissen.“ Musikalisch interessanteste Nummer des Abends ist Britney Spears‘ „Toxic“ in einer schrägen, fast atonalen Interpretation der Klassik-Boygroup Time for Three.

Interessant, wie sich so ein Programm ändert. Bei der Premiere in Mannheim vor drei Wochen war Natasha Bedingfield („These Words“) noch ein Ausfall. Sie trug Variationen von Wenig und sang gegen das Orchester an. Jetzt schwebt sie förmlich auf dem Klangteppich. Sie hat auch mehr an. Nur ihre als Hommage an Prince gemeinte „Purple Rain“-Version ist immer noch eine Hinrichtung.

Doch dieses Proms-Paket ist so gut geschnürt und kurzweilig, dass es Ausrutscher verträgt. Auch die rein orchestralen Nummern – von der Ouvertüre aus „Carmen“ und dem in Riverdance getauchten Thema aus „Game of Thrones“ – sind eher unpopulär, dafür aber stimmig. Und David Bowies „Heroes“, zum Finale von allen Künstlern etwas übermotiviert dargeboten, gereicht dem Künstler nicht wirklich zur Ehre. Schwamm drüber.

Alle hier sind geeint in ihrer Liebe zur Musik – kein Wunder, dass „Music“ von John Miles zur Proms-Hymne wurde. Und als er es dann spielt, ist das eine schöne Bescherung – und auf allen Plätzen sieht man muntere Augen blitzen. Fröhliche Weihnachten!