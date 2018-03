KANN DIE KINDER NICHT IN DIE KITA BRINGEN: Wiebke Kontzog (39) verbringt den Tag mit Tochter Amalia (5) und den beiden anderen Kindern zu Hause. Die Schwangere hat am 19. März ihren Geburtstermin – sie hofft, dass das Kind nicht am Donnerstag kommt.

© Fotos: Dröse

Streik

So improvisieren Eltern beim Kita-Streik

Schlechte Nachrichten für Eltern oder Alleinerziehende – sie mussten am Donnerstagmorgen umplanen, denn alle 42 städtischen Kitas in der Landeshauptstadt blieben dicht, teilte die Stadt gestern mit. Was für ein zusätzliches Problem bei vielen sorgen dürfte: Eine Notfall-Kita richtet die Stadt Hannover nicht ein.