© Christian Behrens

Bundestagswahl

So hat Hannover und die Region gewählt

Die SPD konnte sich lange Zeit auf Hannover verlassen, doch liegt sie nur noch in wenigen Stadtteilen und Kommunen vorne. Die Grünen werden dritte Kraft, in Linden erreichten sie den Rekordwert von 25,4 Prozent. Die FDP profitiert vom Wunsch der Bürgerlichen nach einer schwarz-gelben Koalition – und die AfD ist am Stadtrand stark.