Hannover

Noch bis zum späten Nachmittag waren die rund 400 Arbeiter und Gastronomen mit den letzten Aufbauarbeiten beschäftigt. Um kurz vor 18 Uhr war es soweit: Hannovers größte Seeparty wurde eröffnet.

Zahlreiche Besucher verfolgten die bunte Eröffnungsparade am Nordufer. „Hannover ohne das Maschseefest kann ich mir nicht vorstellen“, sagte Hermann Fibbe, der mit seiner Frau Katharina die Eröffnungsfeier verfolgte. Das Paar war begeistert: „Bei diesem Super-Sommer kann es nur ein Super-Fest werden.“

Nolte hofft auf Zwei Millionen Besucher

Insgesamt 19 Tage lang wird das Seeufer zur Partymeile. Mehr als 90 Music-Acts, rund 1800 Mitarbeiter, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen, 35 gastronomische Hauptmieter mit 50 Restaurants und Bars, 35 Kilometer Kabel und acht Kilometer Wasser- und Abwasserleitungen. Für die Sicherheit der Gäste sorgen Überwachungskameras am Nordufer – eine Premiere in der 33-jährigen Festgeschichte. Und immer mehr Firmen entdecken das Fest für Team-Events oder Meetings. Sogar das Bundes-Umweltministerium und Unicef haben sich am See eingebucht. Es ist das Fest der Superlative. Und für Veranstaltungsleiter Oliver Schulte ein sportliches dazu: „Ich werde während des Maschseefestes jeden Tag 15 bis 20 Kilometer über das gesamte Areal laufen.“

Cheforganisator Hans Christian Nolte hofft, dass sich die Arbeit am Ende auszahlt und das Fest endlich wieder zwei Millionen Besucher anlockt. 2017 hatte der verregnete Sommer für einen Besucherrückgang gesorgt. Nolte: „Für die nächsten Wochen ist zum Glück Sonne angesagt.“ Sorgen bereitet ihm nur, dass die Sommerferien noch eine Woche dauern und viele noch im Urlaub sind. „Das ist unser kleines Restrisiko. Aber am Ende träume ich von einem großen Erfolg.“

