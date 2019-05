Hannover

Jedes Eis ein Kunstwerk: Am Freitag eröffnet im Erdgeschoss der Ernst-August-Galerie um 16 Uhr Hannovers erste Amorino-Filiale. Die Spezialität des italienischen Eismultis mit Filialen von Europa bis San Francisco und Dubai: Das Eis wird so auf die (veganen) Waffeln drapiert, dass sich eine Eisblume bildet.

„Die Blumen entstehen hier vor den Augen der Kunden“, freut sich Hüseyin Dumlu. Der Betriebswirt hat sich die Amorino-Rechte für alle ECE-Center gesichert, der 43 Quadratmeter große Shop am Eingang gegenüber des Hauptbahnhofs (Ex-„Gelato“) ist sein erster Streich – nicht sein letzter. In einigen Monaten will er im Obergeschoss der Galerie einen weiteren Amorino-Laden eröffnen, „der ist dann rund 300 Quadratmeter groß.“

26 Eissorten, darunter zehn vegane, gibt es bei ihm, die man in sechs Größen (2,80 bis 9,90 Euro) ordern und fast grenzenlos kombinieren kann. „Die Portion für 3,90 Euro beinhaltet knapp drei Kugeln“, sagt der 33-Jährige, „in der bringen wir bis zu zehn Eissorten unter.“ In der großen Vitrine finden sich allein vier Sorten Schokoladeneis, fruchtige Varianten wie Litschi, Passionsfrucht und Melone und wohlklingende Kompositionen wie Limette-Basilikum, Cheesecake-Heidelbeer, Mascarpone-Feige oder Minze-Schokoladensplitter.

„Für die Herstellung werden Bio-Eier und frische, ausgesuchte Produkte benutzt, es werden keine Zusatz- und Farbstoffe verwendet“, betont Dumlu. Die Produktion erfolgt nicht lokal: Der Firmensitz von Amorino liegt in Frankreich, hier wird das Eis hergestellt und die weltweite Zustellung organisiert.

Um den neun Mitarbeitern in Hannover das blumige Handwerk vier Tage lang beizubringen, ist Camila Contreras angereist, die in Barcelona für Amorino arbeitet. Der gebürtigen Kolumbianerin geht die Eiskunst völlig mühelos von der Hand, bei Anfängern kann es hingegen zwei Minuten dauern. „Aber nach zwei Monaten Übung sollte eine Portion unter 30 Sekunden fertig sein“, sagt Hüseyin Dumlu.

Der hätte seine Filiale übrigens gerne deutlich früher eröffnet. Da er aber auch sonntags Eis verkaufen möchte, wenn die Galerie geschlossen ist, gab es viele Extra-Aufgaben zu erledigen: Eine neue Sicherheitstür zur Kurt-Schumacher-Straße musste eingebaut, Genehmigungen eingeholt und geregelt werden, dass auch sonntags die Lüftung für den Eisladen laufen wird. Nun ist es vollbracht: Morgen ab 16 Uhr kann sich Hannover an coolen Kunstwerken erfreuen.

Amorino (Erdgeschoss der Ernst-August-Galerie) hat Montag bis Sonnabend von neun bis 22, Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Frioli : Dieses Schokoeis rettet Bäume

Vier neue Schokoladeneis-Sorten hat Tanja Metz von der Eismanufaktur Frioli (Stephanusstraße 8) für ihre Kunden kreiert. Zwei sind aktuell im Verkauf, zwei weitere folgen. „Original Beans“ nennt sich die Bio-Schokolade, die als Grundlage dient. Für die aktuellen Sorten hat sie 75-prozentige dunkle Schokoladen aus Peru gewählt, nach einer Weile tauschen die sich mit zwei Vollmilchschokoladen ab – eine aus dem Kongo, die andere (die mit Fleur de Sel versetzt ist) aus Ecuador. „Ich will die Projekte der Firma unterstützen“, sagt Tanja Metz. Denn „Original Beans“ aus den Niederlanden verspricht, für jede verkaufte Tafel einen Baum auf der Welt zu pflanzen oder zu schützen. Auf der Internetseite des Gourmetschokoladen-Herstellers kann man nach der Eingabe des Codes der Schokoladentafel den jeweiligen Baum entdecken und sein Wachstum beobachten.

Biologisch: Tanka Metz mit den neuen Schokosorten. Quelle: Frank Wilde

Die neuen Schokosorten fallen bei Frioli in die Kategorie „Premium Plus“ – die sind in der Herstellung am teuersten: 1,80 Euro kostet die Kugel Gourmetschokolade, andere Sorten gibt es für 1,30 Euro.

Seit Mai 2012 betreibt Metz ihre Eismanufaktur, vor der nahezu immer eine lange Schlange steht. Auch überregional ist man auf sie aufmerksam geworden: Das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ hat Frioli aktuell unter die 15 besten Eisdielen Deutschlands gewählt.

Frioli ist montags bis sonnabends von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 18 Uhr. Weitere Infos HIER im Internet.

Eiscafé Venezia : Dieser Becher schmeckt allen

Man nehme einen vorgekühlten Teller und setze Nuss-, Straciatella- und Vanilleeis darauf, dekoriere mit Sahne, fünf Toffifee, Schoko- und Karamellsauce, mit Karamellstückchen, Haselnusskrokant und Schokostreuseln. Schon ist der neue Verkaufshit von Massimo Dall’Asta fertig – der Toffifee-Becher für 7,40 Euro. „Der läuft wie Bolle“, freut sich der Betreiber des Eiscafés Venezia (Georgstraße 5a). Ebenfalls neu in seiner Karte: Oreo-, Snickers- und Rocher-Becher zum gleichen Preis. Eigentlich waren die süßen Kalorienbomben eine Idee für die jungen Gäste der Eisdiele. „Aber alle bestellen sie, am liebsten die Toffifee-Variante.“

Supersüss: Massimo Dall’Asta mit dem Toffifee-Becher. Quelle: Christian Behrens

Trotzdem sind die Eiskreationen mit den beliebten Süßigkeiten für den Eis-Profi am Ende „eine schöne Spielerei“. Jedes Jahr fragt Uniteis, die Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland, welche Eissorten die beliebtesten sind. „Und jedes Jahr ist die Reihenfolge Vanille, Schokolade und Erdbeer“, sagt Dall’Asta – auch in seinem Eiscafé ist es nicht anders. Dennoch bietet er 26 Sorten an, jede Kugel kostet 1,20 Euro.

Seit 1984 verkauft Dall’Asta Eis und Kaffee am Steintor, begonnen haben sein Vater Giuseppe und er mit 20 Tischen, heute sind es 60. Sein Opa Federico gründete die Familientradition, eröffnete 1928 einen Eissalon am Engelbosteler Damm. Dall’Asta weiß: „Das wichtigste ist eine verlässlich gute Qualität.“

Das Eiscafé Venezia hat täglich von acht bis 22 Uhr geöffnet, sonntags ab neun Uhr. Mehr Infos HIER im Internet.

Freitags Eismanufaktur : Dieser Eismann macht mobil

Im März hat Daniel Freitag „ Freitags Eismanufaktur“ am Herrenhäuser Markt an einen Nachfolger übergeben – den er aber weiter mit seiner hausgemachten Eiscreme beliefert. „Ich möchte mich auf die Eisproduktion konzentrieren“, sagt er. Seit gestern rollt aber auch ein weiteres neues Projekt: Freitag wird ab sofort regelmäßig mit seinem neuen Eiswagen in ganz Hannover unterwegs sein.

Eiscafe auf Rädern: Daniel Freitags Eismobil ist unterwegs. Quelle: Christian Behrens

„Das ist wie ein Eiscafé auf Rädern“, schwärmt der Unternehmer von der mobilen Geschäftsidee. Drei Meter breit ist der Verkaufstresen, eine Neuner-Vitrine bietet große Auswahl. Freitag hat Klassiker wie Vanille und Schoko dabei, aber auch kreative Sorten wie Birne-Philadelphia, Milchreis-Kirsche oder pinke Schokolade – jede Kugel kostet 1,20 Euro.

Demnächst will Daniel Freitag seine Facebookseite erneuern und dort eine Übersicht installieren, die zeigt, wann er wo mit dem Eismobil unterwegs ist. Dabei wird er in Bewegung bleiben: Er hat einen sogenannten „Pingelschein“, bei dem die Regeln besagen, dass er alle 30 Minuten den Standort wechseln muss. Die Saison läuft bis Ende Oktober, bei gutem Wetter ist er täglich auf der Straße. Wer sein Eis zuhause genießen will: Freitag beliefert auch die beiden Lose-Läden „Lola“ mit seinen kalten Kreationen ( Stephansplatz 13 in der Südstadt und Teichstraße 1 in Linden).

Die Eissorten ohne künstliche Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe entstehen in seiner hauseigenen Produktion in Döhren.

Nicezeit : Dieser Eissalon ist nachhaltig

Eigentlich ist Michael Kronlage Radiologe im Nordstadtkrankenhaus, trotzdem hat er am 16. März am Schmuckplatz in Linden-Nord den Eisladen „ Nicezeit“ (Velberstraße 15) eröffnet. Wie kam es dazu? „Ich hatte Flausen im Kopf“, sagt der 53-Jährige lachend. Vor Jahren entdeckte er in Osnabrück das Eiskonzept „Cold Stone“ und war begeistert. Dabei wird Eiscreme auf einer minus zwölf Grad kalten Marmorplatte verspachtelt und nach Herzenslust mit anderem Naschkram vermengt: Schokoriegel aller Art, aber auch Salzbrezeln oder Brausepulver vermischt Kronlage mit dem Eis. Von diesen „netten kleinen Sünden“, wie er die Zutaten nennt, hat er rund 30 im Sortiment. Die fertig verspachtelte Masse kommt schließlich in einen Eisbecher, wird mit Streuseln und Saucen getoppt. Je nach Größe kostet dieser süße Traum 2,50 bis 5,30 Euro.

Bennet Kronlage, sein Vater Michael und Melina Kraul wollen mit ihrem Eis viele Besucher an den Schmuckplatz locken. Quelle: Mario Moers

Wichtiger als die Cold-Stone-Technik ist Kronlage, der seinen Arztjob auf 50 Prozent reduziert hat, jedoch sein nachhaltiges Konzept. „Unsere Waffeln sind vegan und bio, Milch und Sahne sind biozertifiziert, Becher und Spatel bestehen aus Maisstärke und sind abbaubar“, zählt er auf. Und er setzt auf Transparenz: In dem Eislabor, das Teil des 240 Quadratmetergroßen Ladenlokals ist, kann man ihm und seinem Sohn Bennet (21) durch eine Glasscheibe bei der Eisherstellung zusehen.

Sein Angebot an veganem Eis will der 53-Jährige nach und nach erweitern. Derzeit gibt es rein pflanzliches Pistazieneis aus Hafermilch und ein Vanilleeis aus Mandelmilch, weitere Sorten sollen folgen. „Das ist ein riesiger Trend“, ist sich Kronlage sicher. Die teuren Zutaten schlagen sich im Preis nieder, das vegane Eis ist mit 2,10 Euro pro Kugel am kostspieligsten. Andere der 21 Eissorten wie Lakritz-Himbeer, Joghurt-Ingwer, Buttermilch-Holunder oder Schokosorbet liegen im „ Nicezeit“ zwischen 1,30 und 1,80 Euro.

Stück für Stück will Michael Kronlage sein Sortiment ausbauen, Früchte als Toppings einführen und voraussichtlich ab Mai auch Kaffee anbieten.

„ Nicezeit“: Geöffnet ist täglich von 13 bis 19 Uhr.

Von Julia Braun